DAX unter Druck: Ölpreis über 100 Dollar belastet Wochenauftakt

Der deutsche Leitindex DAX ist schwach in die neue Handelswoche gestartet. Belastet wird der Markt vor allem vom kräftigen Anstieg des Ölpreises, der wieder über 100 Dollar je Barrel gestiegen ist.

Auslöser ist eine erneute Eskalation im Nahostkonflikt. Nach gescheiterten Verhandlungen hat US-Präsident Donald Trump eine Seeblockade in der Straße von Hormus angekündigt. Die Meerenge zählt zu den wichtigsten Transportwegen für Rohöl weltweit.

Die Märkte reagierten unmittelbar. Die Preise für Rohöl legten um mehr als sieben Prozent zu und stiegen auf über 100 Dollar, in der Spitze sogar auf mehr als 104 Dollar je Barrel.

Ölpreis wird zum Taktgeber an den Märkten

Für die laufende Handelswoche wird der Energiemarkt damit zum zentralen Taktgeber. Die Straße von Hormus gilt als eine der wichtigsten Engstellen im globalen Ölhandel. Jede Störung dort wirkt sich direkt auf Angebot und Preise aus.

Entsprechend sensibel reagierten die Börsen bereits zum Wochenauftakt. In Asien gaben wichtige Indizes nach, nachdem die Blockade angekündigt worden war. Auch in Europa zeigt sich ein vertrautes Muster: Während Energiewerte von höheren Preisen profitieren, geraten energieintensive Branchen unter Druck.

Besonders betroffen sind Industrie-, Chemie- und Automobilwerte. Diese Sektoren sind in hohem Maß auf kalkulierbare Energiepreise angewiesen und reagieren deshalb besonders empfindlich auf neue Belastungen bei Öl und anderen Inputkosten.

Inflation und Zinserwartungen rücken wieder nach vorn

Mit dem Anstieg des Ölpreises verändern sich auch die Erwartungen an Inflation und Geldpolitik. Energiepreise gelten als wichtiger Treiber der Verbraucherpreise und können die Spielräume der Notenbanken spürbar einschränken.

Analysten sehen daher das Risiko, dass mögliche Zinssenkungen später kommen als bislang erwartet. Höhere Energiepreise erhöhen den Druck auf die Währungshüter, an einer restriktiven Linie länger festzuhalten.

Für Anleger verschlechtert sich das Umfeld damit kurzfristig deutlich. Die Kombination aus geopolitischer Unsicherheit, steigenden Kosten und neuen Zweifeln an baldigen Zinssenkungen dürfte die Volatilität an den Märkten hoch halten. Noch vor wenigen Tagen hatte eine zeitweise Waffenruhe den Ölpreis unter 100 Dollar gedrückt und die Börsen gestützt. Mit der erneuten Eskalation rücken nun wieder Energiepreise und geopolitische Risiken in den Mittelpunkt der Kursentwicklung.