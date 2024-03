Oldtimer: Herzblut statt Wertanlage

GDV warnt vor wütenden Mardern in Motorräumen

Marder sehen putzig aus und sind ziemlich bissfreudig. Das gilt insbesondere für die Kabelbäume in Motorräume von Kfz, in denen sich die agilen Vierbeiner mit Vorliebe austoben. Die Schäden an Kabelsätzen und Leitungen summieren sich nach einer Auswertung des GDV 2022 auf 104 Millionen Euro. …