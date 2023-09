Omega AG wertet Immobilien-Portfolio um fast ein Viertel ab

Die Omega AG, ein Immobilieninvestor mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, befindet sich derzeit in einem Restrukturierungsprozess. Nun hat sie ihren Immobilienbestand neu bewertet und die Bewertung an die veränderten Marktbedingungen angepasst.

Das neue Management unter der Führung von Vorstand Peer Grahle und dem neu strukturierten Aufsichtsrat mit der Vorsitzenden Tanaz Vakili habe sich neben Gesprächen mit Gläubigern mit der tiefgehenden Analyse des Immobilienportfolios der Unternehmensgruppe beschäftigt und bewertet im Ergebnis das derzeitige Bestandsportfolio signifikant ab, teilt das Unternehmen mit.

Nachdem im ersten Schritt der Restrukturierungsphase Grahle als neuer Vorstandsvorsitzender ernannt wurde und die notwendigen und geforderten Restrukturierungmaßnahmen des Mehrheitsaktionärs Whitefield Capital GmbH umgesetzt worden seien, wurde zwischenzeitlich auch der Aufsichtsrat der Omega AG neu aufgestellt. Drei Mitglieder des Aufsichtsrats sind mit Wirkung zum 9.September 2023 ausgeschieden. Neue Vorsitzende des Aufsichtsrates ist Tanaz Vakili, die gemeinsam mit Elisabeth Mulisch und Farah Vakili bereits zuvor in den Aufsichtsrat bestellt wurde.

„Signifikante Abwertung von 24 Prozent“

Die aktuell angespannte Marktlage am deutschen Immobilienmarkt habe die neue Unternehmensführung der Omega AG veranlasst, die Bewertung der eigenen Immobilienbestände in Anlehnung an die aktuellen Marktgegebenheiten zu überprüfen und anzupassen. „Im Ergebnis der erfolgten Neubewertung des Immobilienportfolios zum Stichtag 31. August 2023 ergibt sich eine signifikante Abwertung von 24 Prozent und spiegelt damit die immobilienspezifischen Gegebenheiten sowie die aktuelle Marktphase wider“, heißt es in der Mitteilung.

Die deutschlandweit verteilten Objekte der Unternehmensgruppe, hauptsächlich Wohnanlagen und Mehrfamilienhäuser, liegen zum Großteil in B- und C-Lagen mittelgroßer Städte, in der Nähe größerer Ballungszentren oder Metropolregionen in Deutschland. „Das Portfolio ist grundsätzlich gut diversifiziert und verfügt über eine solide Mieterstruktur sowie Potenzial, gleichwohl hat sich die aktuelle Marktlage von der Bewertung entkoppelt. Wodurch wir für unseren Gesamtbestand konkrete Maßnahmenpläne entwickelt haben,“ so Vorstand Peer Grahle.