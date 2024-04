Pariser Potenziale – Investmentchancen bei Immobilien in Frankreichs Capitale

Vor allem die Olympischen Sommerspiele 2024 und das ambitionierte Großprojekt „Grand Paris Express“ sind Katalysatoren für den Immobilienmarkt. Daneben punktet insbesondere der Pariser CBD mit einem sehr stabilen und resilienten Vermietungsmarkt. Für Immobilieninvestoren ergeben sich hieraus attraktive Investitionsmöglichkeiten.

„Grand Paris Express“ schafft diverse Investment-Opportunitäten

Das „Grand Paris Express“-Projekt soll das öffentliche Verkehrsnetz in Paris um fünf neue Metrolinien erweitern und setzt als eines der größten Infrastrukturprojekte Europas neue Maßstäbe in der städtischen Entwicklung. Die neuen Linien sollen die Pariser Außenbezirke untereinander und mit dem Zentrum vernetzen, um das Verkehrssystem in der Innenstadt deutlich zu entlasten. Die verbesserten Verkehrsverbindungen werden frische Impulse für den Immobilienmarkt schaffen, indem entlang der Ringbahn neue Wirtschafts-, Wohn- und Freizeitzentren entstehen. So werden etwa Hunderttausende Quadratmeter Nutzfläche durch den Urban-Campus im Technologie- und Wissenschaftspark Paris-Saclay, im Stadtteil Les Groues, am Biotechnologiestandort Campus Grand Parc sowie im Stadtquartier Les Ardoines entstehen, die schon jetzt das Potenzial dieses Großprojekts verdeutlichen, das erst 2030 vollständig abgeschlossen sein wird.

Sportsommer in Paris als Wachstumstreiber

Ein weiterer Entwicklungstreiber sind die Olympischen Sommerspiele 2024, die vom 26. Juli bis zum 11. August in Paris ausgetragen werden. Neben der Attraktivität, die ein Austragungsort für Sportfans rund um die Welt hat, haben die Sommerspiele auch zu Investitionen in Infrastruktur, Transport und Sporteinrichtungen beigetragen. Besonders das Olympische Dorf in Saint-Denis, das neben Einzelhandelsflächen rund 2.800 Wohnungen sowie Büroflächen für 6.000 Personen umfasst, zeugt von der Entwicklung der Randlagen von Paris.

Gleichzeitig zeichnet sich eine zunehmende Polarisierung zwischen Zentrum und Peripherie ab. Zentrumslagen profitieren von einer hohen Dynamik und einer starken Nachfrage nach Wohn- und Büroflächen, getrieben durch den Wunsch nach kurzen Arbeitswegen und attraktiven Arbeitsumgebungen. Diese Entwicklung spiegelt sich in der niedrigen Leerstandsrate von Büros im Pariser Stadtzentrum (CBD) wider, die Ende 2023 auf ein historisches Tief von 2,8 Prozent fiel. Im Vergleich dazu betrug die Leerstandsrate am gesamten Pariser Büromarkt zum Zeitpunkt 9,9 Prozent.

Luca Gudewill, Real I.S.: „Insbesondere die Zentrumlagen in Paris zeigen eine sehr gute Performance und stehen daher im Fokus von Investoren.“

Knappes Angebot verstärkt Lagenkonkurrenz

Das Neuflächenangebot wurde derweil durch Bauverzögerungen verknappt und führt zu Engpässen beim Angebot an hochwertigen Büroflächen in Zentrumslagen. Der intensivere Wettbewerb um die vorhandenen zentralen Flächen führt zu höheren Mieten: Für erstklassige Büroflächen im CBD sind die Mieten seit Ende 2021 um rund 16 Prozent gestiegen. Diese Entwicklung steht im Kontrast zu den Randlagen, wo aufgrund höherer Leerstände die Mieten weitgehend stabil geblieben sind. Angesichts des begrenzten Neubaus und des knappen Angebots ist mit weiter steigenden Spitzenmieten in CBD-Lagen zu rechnen.

Analog zum Vermietungsmarkt ist auch im Investmentmarkt das Interesse an CBD-Lagen hoch. Mehr als die Hälfte des Investmentvolumens in Paris konnte der CBD im letzten Jahr auf sich vereinen. Aktuell bieten die höheren Immobilienrenditen mit Ausblick auf potenziell sinkende Zinsen ein attraktives Zeitfenster für Investoren, welche die Spitzenrenditen für Büroimmobilien im CBD, die auf einem Zehnjahreshoch liegen, wahrnehmen wollen. Fazit: Für Paris ist 2024 ein Jahr der Superlative, geprägt durch Leuchtturmprojekte, sportliche Höhepunkte und infrastrukturelle Großvorhaben. Diese Entwicklungen bringen signifikante Impulse für den Immobilienmarkt mit sich und weisen auf eine weiterhin positive Dynamik. Insbesondere die Zentrumlagen in Paris zeigen eine sehr gute Performance und stehen daher im Fokus von Investoren.

Luca Gudewill ist Director Research & Investitionsstrategie bei der Real I.S. AG.