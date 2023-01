Patrick Vogel verstärkt das Portfoliomanagement von TBF

Patrick Vogel war lange Teil des Teams Globale Aktien / Multi Asset und wurde 2021 in die Geschäftsführung als Head of Portfoliomanagement berufen. Zudem verantwortete er die Implementierung von Nachhaltigkeitsansätzen. Patrick Vogel begann seine Karriere bei der Deutschen Bank/DWS. Dort war er in den Bereichen Aktien, Multi Asset und Fixed Income als Portfoliomanager tätig. Er absolvierte seinen Master an der Frankfurt School of Finance & Management, zudem ist er Certified Expert in Sustainable Finance.

Vogel sagt zu seinem Jobwechsel: „TBF ist ein unglaublich dynamisches und marktnahes Unternehmen. Die Produktpalette ist geprägt von drei Faktoren, die uns einmalig in Deutschland machen und unseren Kunden in diesem schwierigen Umfeld Mehrwert bieten kann: TBF generiert Einkommen, denkt und investiert global und handelt nachhaltig. Gepaart mit der außerordentlichen Performance der Produkte in 2022 und dem Teamspirit, hat mich TBF überzeugt.“

„Mit Patrick Vogel können wir unsere Aktien- und Multi-Asset-Expertise nicht nur untermauern, sondern auch weiter ausbauen“, freut sich Peter Dreide, Gründer und CIO von TBF. „Mit seinen Erfahrungen aus den Bereichen Portfoliomanagement und Nachhaltigkeit, gepaart mit seinem unternehmerischen und strategischem Denken, passt Patrick Vogel exakt in unseren Teamgedanken und wird TBF helfen, sich weiter zu entwickeln“, so Dreide weiter.