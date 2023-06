FIL Fondsbank bekommt neuen Geschäftsführer

Jan Schepanek ist seit 2015 in verschiedenen Führungspositionen bei Fidelity International in Kronberg und London tätig. Seit Juni 2021 verantwortet er als Head of Personal Investing & Advisory Germany das Direktgeschäft mit Privatkunden sowie das FFB Advisory Plattformgeschäft in Deutschland. Jan Schepanek verfügt über eine langjährige Berufserfahrung im Asset und Wealth Management. Bevor er zu Fidelity International wechselte, arbeitete er im Vertrieb bei Morgan Stanley, Deutsche Bank und Sal. Oppenheim. Jan Schepanek hat einen Abschluss als Diplom-Kaufmann von der EBS Oestrich-Winkel und einen MBA der Yale School of Management.

Alexander Leisten, Aufsichtsratsvorsitzender der FIL Fondsbank GmbH, sagt: „In den vergangenen Jahren ist das Geschäft der FIL Fondsbank erfreulich stark gewachsen. Gleichzeitig birgt die fortschreitende Digitalisierung große Chancen für die Weiterentwicklung unseres Geschäftes, die wir im Sinne unserer Kunden nutzen wollen. Jan Schepanek wird den Wachstumskurs der FIL Fondsbank weiter fördern und die Transformation des Geschäfts vorantreiben. Dabei wird er eng mit den weiteren Geschäftsführern sowie den Teams Kundenservice, Depotadministration und Technology der FIL Fondsbank zusammenarbeiten.“

Stuart Welch, Global Head of Personal Investing & Advisory bei Fidelity International, ergänzt: „Deutschland ist für Fidelity einer der zentralen Wachstumsmärkte. Mit dem Ziel unseren Kunden und Partnern die bestmöglichen Instrumente zur Gestaltung ihrer finanziellen Zukunft zur Verfügung zu stellen, investieren wir kontinuierlich in den Ausbau unseres Personal Investing & Advisory Geschäftes in Deutschland. Mit Jan Schepanek haben wir einen weiteren ausgewiesenen Experten in der Geschäftsführung der FIL Fondsbank. Seine langjährige Expertise wird uns dabei helfen, unsere Geschäftsstrategie konsequent weiterzuentwickeln und erfolgreich zu implementieren.”

Mit der Berufung von Jan Schepanek besteht die Geschäftsführung der FIL Fondsbank mit Tina Kern, Peter Nonner und Oliver Schulte nun aus vier Verantwortlichen.