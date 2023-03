PMA: „Gallisches Dorf“ feiert 40-jähriges Bestehen

Anfang Februar kamen rund 400 Partner, Mitarbeiter, Vertreter von Finanzdienstleistern und Besucher in die Halle Münsterland, um das 40-jährige Bestehen des Maklerpools PMA zu feiern, der 1983 in Münster gegründet wurde. Dabei stand auch ein Comic-Held im Mittelpunkt.

Neben einer Messe mit über 40 Ausstellern stand eine Unternehmensgeschichte im „Asterix-Stil“ im Mittelpunkt der Jubiläums-Präsentation. Ein Geschichtenerzähler führte – unterstützt von animierten Illustrationen – durch vier Jahrzehnte des Maklerpools. Der Hintergrund: Die konzernunabhängige PMA versteht sich als „gallisches Dorf“ in einem Markt, in dem viele Wettbewerber institutionellen Investoren gehören.

„Wir sind unabhängig, wirtschaftlich stabil, profitabel, innovativ, persönlich und zertifiziert. Die PMA schreibt seit Jahrzehnten schwarze Zahlen und ist wachstumsorientiert. Wir haben über 700.000 Kunden und verwalten 1,6 Millionen Verträge. Unser Neugeschäft liegt bei rund 100 Millionen Euro und wir haben rechtzeitig das Sachgeschäft aufgebaut, welches heute der wesentliche Umsatzträger ist“, sagte Geschäftsführer Dr. Bernward Maasjost. „Wir investieren stark in IT-Entwicklungen und sind als Unterstützer des Bereichs Wirtschaftsinformatik Fördermitglied des ERCIS der WWU Münster. Wir kennen und wertschätzen unsere Partner und Maklerbetreuer. Und last not least sind wir der erste Pool mit IDD- und diversen DIN-Zertifizierungen.“

Neben den Norm-Beratungsansätzen strebt Maasjost für die Zukunft noch stärkere Investitionen in den Vertrieb an, auch bei technischen Unterstützungen und kreativen Produkten für die Partner. „Wir sind lösungs- und nicht geldorientiert“, so Maasjost.