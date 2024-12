PMA wird Ascendia-Anker: „Das Handeln im größeren Verbund stärkt unsere Marktposition“

Die Ascendia Gruppe ist ein im Dezember gegründeter Verbund für Versicherungsmakler, -vertriebe, -verbünde und Assekuradeure mit Fokus auf Privatkunden und Kleingewerbetreibende. PMA-Geschäftsführer Dr. Bernward Maasjost und sein Sohn Felix sind in der Ascendia Gruppe nach eigenen Angaben “stark investiert“. Kapitalgeber für Ascendia ist die internationale Beteiligungsgesellschaft HG Capital, die seit 2021 auch am Marktführer Fonds Finanz mehrheitlich beteiligt ist.

„Dieser Weg eröffnet uns erhebliche Potenziale zur Weiterentwicklung mit mehr Investitionsmöglichkeiten in IT, Prozesse und Betreuungskapazität. Zudem stärkt das Handeln im größeren Verbund unsere Marktposition und ermöglicht es uns, bestehende Geschäftsbeziehungen zu intensivieren und neue Chancen zu erschließen“, erklärt Bernward Maasjost. „Als starker Kern der Ascendia Gruppe können wir die PMA-Gruppe weiter ausbauen und Arbeitsplätze am Standort Münster sichern. Auch unsere Geschäftsleitung wird im neuen Verbund eine aktive Rolle einnehmen und ihre Expertise zur Gestaltung der nächsten Wachstumsschritte einbringen.“