Primus Valor bringt erstmals Artikel-8-Fonds

Gemäß der Anlagestrategie „Renovation Plus“ fokussiert der Fonds wie der Ende 2022 geschlossene ICD 11 R+ weiterhin auf den Ankauf, die energetische Optimierung sowie den Verkauf von (Bestands-) Wohnimmobilien in deutschen Mittel- und Oberzentren, teilt Primus Valor mit.

„Durch die systematische Optimierung unserer Fonds-Objekte erwirtschaften wir eine größtenteils marktunabhängige Rendite für unsere Anleger, steigern den Wohnkomfort des Mieters und senken durch energetische Sanierungen dessen Nebenkosten. Maßnahmen, die wir seit Langem umsetzen und welche auch der Umwelt zugutekommen. Wir sind daher sehr stolz, dass unser Fonds ICD 12 R+ nun auch offiziell ökologische Merkmale berücksichtigt und sich als Finanzprodukt im Sinne des Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung qualifiziert“, so Sascha Müller, Mitglied der Fondsgeschäftsführung. Das heißt , der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien und wirbt damit, nachhaltige Investitionen stehen aber nicht im Vordergrund der Strategie.

Gordon Grundler, Primus-Valor-Vorstand, betont: „Es herrscht eine enorme Wohnungsknappheit. Der drastisch eingebrochene Neubaumarkt verschärft diese Situation weiter. Durch Umwidmung, Aufstockung und Nachverdichtung generieren wir zusätzlichen bezahlbaren Wohnraum, welcher dringend benötigt wird“.

„Richtige Antwort auf die derzeit hohe Inflation“

Mit dem Sanierungsansatz gehe es nicht nur um die Schaffung von Wohnraum, sondern auch um den Erhalt der Substanz. „Viele Objekte würden ansonsten in den kommenden Jahren beziehungsweise Jahrzehnten geradezu in die Verwahrlosung abrutschen und letztendlich dem Mietermarkt verloren gehen“, so Grundler. „Hier setzen wir gewinnbringend an und möchten Anlegern mit unserem Immobilien-Fonds eine Investition in wertbeständige Sachwerte bieten, die unseres Erachtens vor allem aktuell die richtige Antwort auf die derzeit hohe Inflation bietet.“

Die Mindestbeteiligung beträgt 10.000 Euro zuzüglich drei Prozent Agio. Die Laufzeit ist bis 2030 geplant. Den Gesamtrückfluss an die Anleger (einschließlich Rückführung der Einlage) prognostiziert Primus Valor im Basisszenario mit 138,8 Prozent zuzüglich Gewerbesteueranrechnung.

Zum Emissionsstart des ICD 12 R+ beläuft sich das zu platzierende Eigenkapital-Volumen des Fonds auf 40 Millionen Euro. Die Platzierungsfrist endet voraussichtlich am 31. Dezember 2023 (Verlängerungsoption auf Ende 2024). Der Vorgängerfonds ICD 11 R+ war Ende 2022 mit insgesamt 118 Millionen Euro Eigenkapital geschlossen worden.