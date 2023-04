Professionelle Portfolios haben Zuteilung an alternative Anlagen erhöht

Laut einer neuen Studie der Managing Partners Group (MPG), der internationalen Vermögensverwaltungsgruppe, werden Portfolios, die von professionellen Anlegern verwaltet werden, in den nächsten 12 Monaten ihre Allokation in alternative Anlagen erhöhen. Dieser zukünftige Anstieg ist darauf zurückzuführen, dass 97 % in den letzten 12 Monaten bereits ihre Allokation in Alternativen erhöht haben.

Die im MPG-Research befragten Vermögensverwalter und institutionellen Anleger, die zusammen für 294 Milliarden Euro verwaltetes Vermögen verantwortlich sind, geben zu, dass sich ihre Wahrnehmung alternativer Anlageklassen in den letzten zwei Jahren verändert hat. 96 % sagen, dass sie Alternativen gegenüber positiver geworden sind, während 33 % sagen, dass sie viel positiver geworden sind. Nur 1 % sagt, dass sie Alternativen gegenüber in den letzten zwei Jahren negativer geworden sind.

Von denjenigen, die Alternativen gegenüber positiver geworden sind, ist der Hauptgrund für diese Änderung, dass es jetzt eine größere Transparenz bei der Berichterstattung über Alternativen gibt (58 %), gefolgt von einer verbesserten Erfolgsbilanz bei Rückgaben (54 %). 40 % sagen, dass es mehr alternative Fonds oder Anlagestrategien zur Auswahl gibt, und 15 % sagen, dass es jetzt einen höheren Innovationsgrad im Bereich der alternativen Vermögensverwaltung gibt.

Die Untersuchung für MPG, die den High Protection Fund betreibt, der Life Settlements investiert, zeigt die größten Vorteile von Investitionen in alternative Anlagen, wie sie von den 100 befragten professionellen Anlegern in der Schweiz, Deutschland, Italien, Großbritannien und den USA aufgeführt wurden. Diese bieten eine attraktive Rendite (58 %), eine Absicherung gegen Inflation (52 %), ein starkes Wachstum der Bewertungen (42 %), attraktive Diversifikationsvorteile (21 %) und eine geringere Volatilität (10 %).

Der High Protection Fund von MPG verzeichnet eine starke Nachfrage nach Life Settlements als wachsendem Teil des alternativen Anlagesektors. Es lieferte im Jahr 2022 eine jährliche Nettorendite von 9,28 % und erzielte Nettozuflüsse von 20 Millionen US-Dollar.

Lebensversicherungen sind in den USA ausgestellte Lebensversicherungspolicen, die vom ursprünglichen Eigentümer mit einem Abschlag auf ihren zukünftigen Fälligkeitswert verkauft wurden. Sie haben wenig oder keine Korrelation zu Aktien und Anleihen.

Der High Protection Fund hat seit seiner Auflegung im Juli 2009 eine Rendite von 296,91 % erzielt. Er zielt darauf ab, reibungslos vorhersehbare Anlagerenditen zwischen 8 % und 9 % pro Jahr nach Abzug von Gebühren zu erzielen.

Jeremy Leach, Chief Executive Officer der Managing Partners Group, kommentierte: “Unsere Untersuchungen zeigen, dass sich die Einstellung professioneller Anleger gegenüber Alternativen in den letzten Jahren erheblich verändert hat, was auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen ist, darunter Verbesserungen bei der Berichterstattung und ein höheres Maß an Innovation. Der alternative Sektor wächst schnell, das verwaltete Vermögen soll bis 2026 auf 23,2 Billionen US-Dollar steigen und zeigt seine Stärke in Zeiten hoher Inflation und bietet attraktive Renditen.”

MPG ist ein multidisziplinäres Investmenthaus, das sich auf die Auflegung, Verwaltung und Verwaltung von regulierten Investmentfonds und Emittenten von forderungsbesicherten Wertpapieren für KMU, Finanzinstitute und anspruchsvolle Anleger spezialisiert hat. Es verwaltet derzeit zwei Fonds mit einem Gesamtbruttowert von 500 Millionen US-Dollar.

High Protection Fund

Der High Protection Fund (der “Fonds”) wurde 2009 aufgelegt und ist ein Absolute-Return-Fonds, der darauf abzielt, reibungslos vorhersehbare Anlagerenditen zwischen 8 % und 9 % pro Jahr nach Abzug von Gebühren zu erzielen.

Der Fonds bietet Anteilsklassen in einer Reihe unterschiedlicher Währungen an und zielt darauf ab, Renditen zu erzielen, indem er in Life Settlements oder Unternehmen investiert, die in Life Settlements investieren.

Lebensversicherungen sind in den USA ausgestellte Lebensversicherungspolicen, die vom ursprünglichen Eigentümer mit einem Abschlag auf ihren zukünftigen Fälligkeitswert verkauft wurden und institutionell über einen stark regulierten Sekundärmarkt gehandelt werden. Der Markt umfasst zunehmend hochkarätige institutionelle Investoren und Dienstleister, darunter Apollo Global Management, GWG Life, Vida Capital, Broad River Asset Management, Red Bird Capital Partners, Partner Re, SCOR, Berkshire Hathaway, Coventry First, Wells Fargo, Bank of Utah, Wilmington Trust und Credit Suisse Life Settlements LLC.

Die Standardabweichung seiner Wertentwicklung beträgt seit der Auflegung 0,13 %, und sein Sharpe Ratio von 4,4323 spiegelt seine hervorragende Beständigkeit wider, den risikofreien Zinssatz zu übertreffen. Der Fonds hat keine Ausgabe- oder Performancegebühren, was ihm einen Leistungsvorsprung gegenüber konkurrierenden Fonds im Life Settlement-Sektor verschafft.Unter 100 institutionellen Anlegern und Vermögensverwaltern in der Schweiz, Deutschland, Italien, dem Vereinigten Königreich und den USA durchgeführte Studie für die Managing Partners Group durch die unabhängige Forschungsagentur PureProfile im März 2023.