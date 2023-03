Umstrukturierung: Rainer Sommerwind wird Vorstand der Provinzial Holding 

Dr. Rainer Sommer wurde vom Aufsichtsrat in den Vorstand der Provinzial Holding mit Sitz in Münster sowie in verschiedene Vorstände von Tochterunternehmen (Provinzial Versicherung, Provinzial Nord Brandkasse, Provinzial Nord West Lebensversicherung, Provinzial Rheinland Lebensversicherung) berufen.

Sommer wird ab dem 1. Juni 2023 die Provinzial verstärken und die Verantwortung für Vertragsservice (Komposit), Schaden sowie für die technologische Weiterentwicklung der Gruppe übernehmen. Das bedeutet auch eine Umstrukturierung: Durch diese Bündelung sollen Einheitlichkeit, Einfachheit und Geschwindigkeit von Prozessen weiter vorangetrieben werden, um die kunden- und vertriebsorientierte und effiziente Positionierung des Konzerns im Markt zu sichern und auszubauen. Ziel ist es, den Entwicklungen in den Kunden- und Vertriebspartnererwartungen noch besser zu entsprechen und die Wettbewerbsfähigkeit weiter zu stärken.

Dr. Sommer (50) wuchs in der Oberpfalz auf und studierte Mathematik mit dem Nebenfach Betriebswirtschaftslehre an der Universität Erlangen. Noch während seiner Promotion in Mathematik gründete er ein IT-Unternehmen, stieg danach als Führungskraft in eine IT-Beratungsfirma ein und wechselte anschließend in den Versicherungsbereich zur Boston Consulting Group (BCG). Nach über fünfjähriger Tätigkeit bei BCG wechselte er 2007 zur Zurich Gruppe in die Schweiz und wurde zwei Jahre später zum Chief Operating Officer (COO) und Mitglied des Vorstandes der Zurich Middle East GI in Dubai berufen. Im Herbst 2012 erfolgte die Rückkehr nach Deutschland als Chief Information Technology Officer der Zurich Gruppe und Geschäftsführer der IT-Tochtergesellschaft mit Sitz in Bonn. 2015 wechselte Dr. Sommer als COO Europe / Middle East / Africa zur Generali und übernahm dort nach nur wenigen Monaten die COO-Funktion für die gesamte deutsche Generali-Gruppe. In dieser Funktion verantwortete er unter anderem die Weiterentwicklung der Kunden- und Vertriebspartnerprozesse inkl. Abschluss, Vertrag und Schaden sowie Digitalisierung, IT-Applikationen, Infrastruktur und Shared Services der Generali Gruppe Deutschland. Dr. Sommer ist verheiratet und hat zwei Kinder.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Herrn Dr. Sommer einen ausgewiesenen Fachmann für diese verantwortungsvolle Funktion gewonnen haben, der über ein exzellentes Know-how und langjährige Expertise in der Versicherungsbranche verfügt“, so Michael Breuer, Aufsichtsratsvorsitzender der Provinzial Holding.

Die versicherungstechnische Verantwortung und einheitliche Gesamtsteuerung des Schaden-/Unfallgeschäfts der Provinzial wird weiterhin im von Sabine Krummenerl verantworteten Ressort Komposit liegen. Das Ziel dieser Fokussierung besteht unter anderem darin, auch künftig ein marktüberdurchschnittliches Wachstum zu erzielen, aber auch den deutlich gestiegenen Anforderungen in der passiven Rückversicherung gerecht zu werden.

„Mit der neuen Struktur und dem verstärkten Vorstandsteam können wir uns noch fokussierter den vor uns liegenden Herausforderungen stellen. Einerseits im Schaden-/Unfallgeschäft zum Beispiel im Produktbereich einschließlich für uns sehr bedeutender Themen wie der Elementarschadenversicherung oder auch im Rückversicherungsbereich. Anderseits bei konzernübergreifenden Themen wie Prozessen und Technologien. Wir stärken unsere Zukunftsfähigkeit im Hinblick auf unsere Positionierung als führender topmoderner Versicherer in den Regionen ‚Immer da und immer nah‘ zu sein und dabei alle relevanten zukunftsweisenden Technologien effizient zu nutzen“, so Dr. Wolfgang Breuer, Vorstandsvorsitzender der Provinzial.