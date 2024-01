PwC-Studie: Zunahme der Datenrelevanz in Unternehmen trotz Rückgang der Chief Data Officer

Eine umfassende Analyse von PwC und Strategy& untersucht die Geschäftsberichte der 2.500 größten börsennotierten Unternehmen weltweit. Die Ergebnisse zeigen eine signifikante Steigerung der Erwähnungen des Wortes „Daten“, was die wachsende Bedeutung von Daten in der Unternehmensführung unterstreicht.

Daten als Schlüsselelement in Geschäftsberichten: Die Studie zeigt, dass der Begriff „Daten“ in den Geschäftsberichten durchschnittlich 81-mal erwähnt wird, ein Anstieg von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dies spiegelt das steigende Interesse und die zunehmende strategische Bedeutung von Daten und KI-Technologien wider.

Sinkende Anzahl der Chief Data Officers: Trotz der wachsenden Relevanz von Daten ist ein überraschender Rückgang der Anzahl der Chief Data Officers (CDOs) in großen Unternehmen zu verzeichnen. Im Jahr 2023 sank der Anteil der Unternehmen mit einem CDO von 27 Prozent auf 24 Prozent.

Verteilung der CDO-Positionen nach Regionen: Der Rückgang der CDO-Positionen ist in Europa und Nordamerika besonders auffällig. In Süd- und Lateinamerika sowie im Asien-Pazifik-Raum gibt es dagegen einen Anstieg bei der Besetzung von CDO-Positionen.

Branchenspezifische Trends bei CDO-Positionen: In der Finanzdienstleistungsbranche ist die CDO-Dichte am höchsten, obwohl auch hier ein Rückgang festzustellen ist. In der Software- und Services-Branche ist der Rückgang besonders deutlich, von 44 Prozent auf nur noch 27 Prozent.

Veränderung der CDO-Rollen in Unternehmensgrößen: Es gibt eine Verschiebung der CDO-Positionen hin zu kleineren Unternehmen mit weniger als 25.000 Mitarbeitenden. In Unternehmen mit weniger als 5.000 Mitarbeitenden stieg der Anteil der CDOs, was auf eine zunehmende Wertschätzung der Datenverantwortung in kleineren Organisationen hinweist.

Mögliche Ursachen für den Rückgang der CDOs: Experten von PwC sehen den Rückgang der CDO-Positionen als mögliche Folge der Integration der Datenverantwortung in die Unternehmen und Budgetkürzungen. Zudem könnten neue Rollen entstehen, um den Anforderungen in einer zunehmend von KI geprägten Welt gerecht zu werden.

Herausforderungen für Chief Data Officers: CDOs müssen ihre Rolle neu definieren und ihren Beitrag zur Wertschöpfung des Unternehmens unter Beweis stellen. Sie sind oft mit weniger sichtbaren Aufgaben wie Data Management und Data Governance betraut, während innovative Datenlösungen in Fachabteilungen entwickelt werden.

Zukunftsperspektiven und Bedeutung von Datenstrategie: Daten und ihre effektive Nutzung werden in den kommenden Jahren weiterhin an Bedeutung gewinnen. Unternehmen müssen ihre Datenstrategien stetig anpassen, um die Vorteile generativer KI-Technologien voll auszuschöpfen. Die Rolle des CDOs wird sich weiterentwickeln müssen, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden.