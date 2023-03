Raus aus der Nische: Ideal startet Beratungsinitiative zur Pflege

Das Thema Pflegebedürftigkeit und Pflegeabsicherung ist angesichts einer alternden Bevölkerung wichtiger denn je. Und ein Mega-Markt: Dennoch machen Vermittlerinnen und Vermittler einen Bogen um das anspruchsvolle Terrain.

Nun will die Ideal Lebensversicherung mit einem neuen Veranstaltungs- und Schulungsformat die Vertriebspartner ermuntern, das Thema Pflegebedürftigkeit und Pflegeabsicherung aktiv in die Beratung zu integrieren. Dafür hat der Versicherer das Ideal Expertenforum in Leben gerufen. An 22 Standorten in ganz Deutschland will der Versicherer neue Denkanstöße, Verkaufsansätze und Beispiele für eine erfolgreiche Pflegevorsorgeberatung vermitteln.

„Zum Thema Pflege wird seit Jahren viel diskutiert, aber leider immer noch viel zu wenig gehandelt. Das Ziel, Pflege in Deutschland würdig und finanzierbar zu gestalten, scheint weit entfernt. Gerade in den vergangenen Jahren sind die Kosten in der Pflege förmlich explodiert. Diese angespannte Situation verstehen wir als klaren volkswirtschaftlichen Auftrag an die Vermittler, das Thema Pflegevorsorge auf die tägliche Agenda zu setzen. Speziell die große Zielgruppe der Generation `Babyboomer` sollte so zum Zuhören und Handeln für die eigene Pflege motiviert werden“, erklärt Christoph Glinka, Bereichsleiter Vertrieb, das definierte Ziel der Beratungsinitiative.

Experten Forum mit 22 Terminen an 22 Orten

Den gesamten März über finden von Offenburg bis Rostock die Ideal Expertenforen jeweils unter dem Titel „Baby Boomer – boomt es auch bei Ihnen?“ statt. Eine Übersicht über die jeweiligen Termine finden interessierte Makler und Vermittler unter dem folgenden Link Pflegeaktivist (ideal-maklerbetreuung.de). Die Veranstaltungen, die teilweise noch um direkt anschließende Workshops ergänzt werden, vermitteln nach Aussage des Versicherers Praxiswissen, Beispiele aus der Beratung und sind als Weiterbildungsmaßnahme nach IDD anerkannt. Nähere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungsorten erhalten Sie auch unter der Vertriebspartnerhotline, Telefon 030-2587-261.

Mehrere Optionen für die Pflegeabsicherung vom Marktführer

Das Thema Pflege und Absicherung der Pflegebedürftigkeit ist immer noch eine Nische. Angesichts der geringen Marktdurchdringung verweist Glinka auf die enormen Chancen für die Vertriebspartner: „Vertrieblich gesehen, gibt es großes Potenzial, denn die Marktdurchdringung mit Pflegezusatzversicherungen ist nach wie vor sehr gering. Man muss das Thema tatkräftig angehen und seinen Kundenstamm im wahrsten Sinne des Wortes pflegen.“