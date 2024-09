S64 und Invesco mit neuem europäischen Immobilienfonds für den Private Wealth Channel

Der neue European Real Estate III Feeder-Fonds (Feeder-Fonds) investiert in Invescos value-add Immobilienstrategie – Invesco Real Estate Europe III (Europe III). Der Europe III Feeder bietet vermögenden Privatanlegern die Möglichkeit, über eine innovative digitale Vertriebsplattform, die von S64, ein globaler Fintech-Partner für alternative Anlagen und Lösungen in der Wealth-Management-Branche, entwickelt wurde, in Immobilien von institutioneller Qualität mit dem Ziel hoher Renditen zu investieren.

Europe III zielt darauf ab, attraktive kurzfristige Einstiegschancen im aktuellen Preisumfeld als Grundlage für eine fundamentale, langfristige Wertsteigerung zu nutzen. Der Fonds, der mit 400 Millionen Euro sein erstes Closing hatte, strebt ein Volumen von bis zu einer Milliarde Euro an. Der Fonds baut auf der umfassenden Erfahrung von Invesco Real Estate mit value-add Strategien und dem Erfolg von zwei früheren europäischen Fonds auf. Insgesamt wurden im Rahmen der Value-Add-Strategien 39 Investitionen in sechs Sektoren in zehn europäischen Ländern getätigt, wobei 21 realisierte Investitionen eine Brutto-IRR (interner Zinsfuß) von 35% und eine Brutto-EM (Equity Multiple) von 1,7 erzielten. Im Einklang mit den ESG-Grundsätzen von Invesco wurden mehr als 80 % des investierten Kapitals aus den letzten beiden Kapitalaufnahmen in Objekte mit hohen ESG-Zertifizierungen investiert.“

Simon Redman, Managing Director – Head of Wealth und DC bei Invesco Real Estate, kommentierte: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit S64, um privaten Anlegern den Europe III Feeder zugänglich zu machen. In Europa lassen sich zwei Zyklen unterscheiden: der traditionelle Immobilienzyklus, der von den Fundamentaldaten bestimmt wird und nach wie vor auf einem soliden Fundament steht, und der Kapitalmarktzyklus, der von stark steigenden Zinsen und einem Mangel an Liquidität getrieben wird. Wir glauben, dass die daraus resultierende Preiskorrektur eine Chance für Investoren geschaffen hat, die das aktuelle Marktumfeld berücksichtigt.“

Tarun Nagpal, Gründer und CEO von S64, kommentierte: „Wir sind stolz darauf, mit einem weltweit führenden Asset Manager wie Invesco zusammenzuarbeiten, um die Vermarktung des Invesco Real Estate Europe III für die Wealth-Management-Branche in Europa und Asien zu unterstützen. Diese Kooperation ist ein zukunftsweisender Schritt für Private Markets, da die marktführenden Lösungen und technologischen Fähigkeiten von S64 mit den Asset Management-Kompetenzen von Invesco zusammengeführt werden, um den Zugang für vermögende Privatkunden, die in alternative Anlagen investieren wollen, zu optimieren.“