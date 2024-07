RWB schließt Privatanleger-Fonds mit über 200 Millionen Euro Zeichnungskapital

An der achten Generation der Fondsserie konnten sich Privatanleger ab 5.000 Euro einmalig oder ab 50 Euro mit einem monatlichen Ratensparplan an beteiligen. Der RWB International 8 ist damit einer der bisher volumenstärksten Publikumsfonds der RWB und sammelte mehr Geld ein als die letzten vier Fonds aus der International-Serie, so RWB. Das Platzierungsergebnis des Vorgänger-Fonds International VII hatte bei 115 Millionen Euro gelegen.

Der Fokus des RWB International 8 liegt auf Private-Equity-Fonds des Lower Mid-Market Buyout-Segments in Nordamerika und Europa, also Investitionen in eher kleinere Unternehmen innerhalb des Segments der mittelgroßen, etablierten Firmen. Weitere Investitionen in etablierten Volkswirtschaften der Anlageregion Asien/Pazifik sind ebenso vorgesehen.

51 Private-Equity-Fonds befinden sich laut RWB bis dato im Portfolio. Diese Fonds haben demnach ihrerseits in ingesamt mehr als 250 Unternehmen investiert. 13 der Beteiligungen wurden bereits wieder veräußert. Dabei wurde ein durchschnittlicher Verkaufsmultiplikator vom 3,15-fachen der Einstiegspreise erzielt (vor Abzug von Zielfonds- und Dachfondskosten), berichtet RWB.

Das Platzierungsvolumen des International 8 zeige, „dass das Anlagekonzept sowohl bei unseren Vertriebspartnern als auch bei den Privatkunden gut ankommt“, sagt Nico Auel, Geschäftsführer der hauseigenen Vertriebsgesellschaft RWB Partners GmbH. „Immer mehr Anleger suchen nach sicherheitsorientierten und ertragreichen Anlageformen, die im aktuellen Zinsumfeld funktionieren und ebenso für den langfristigen Vermögensaufbau geeignet sind. Private Equity ist eine langfristige Strategie, die Privatanlegern genau das bieten kann“, so Auel weiter.

Nachfolgefonds bereits im Vertrieb

Nach der Schließung der achten Fondsgeneration können sich Anlegerinnen und Anleger ab sofort am Private-Equity-Dachfonds MPE International 9 beteiligen. Die Mindestanlagesumme beträgt auch in diesem Fall 5.000 Euro bei Einmalanlage und 50 Euro bei einem monatlichen Ratensparplan.

Der MPE International 9 fokussiert sich wie auch seine Vorgänger auf Zielfonds im Bereich Lower Mid-Market in Europa und Nordamerika. Bislang stehen 13 jeweils stark überzeichnete Zielfonds fest, die bereits erste Unternehmensbeteiligungen eingegangen sind. MPE steht für Munich Private Equity AG, also die Muttergesellschaft der RWB.

„Wir halten den Lower Mid-Market für das attraktivste Segment bei Private-Equity-Investitionen“, so Auel. „Der Mittelstand ist das Rückgrat der Wirtschaft und Beschäftigungsmotor. Hier gibt es zahlreiche Unternehmen, die bereits stark am Markt sind, bei denen es aber noch viel Potenzial gibt, um die Wertschöpfung zu steigern.“