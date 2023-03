Schlank und digital: Barmenia lanciert Fondspolicen-Verwaltung via App

Die Barmenia digitalisiert die fondsgebundene Rentenversicherung: Die Nutzer können in der Unternehmens-App aktuelle Werte und entsprechende Verlaufsdiagramme einsehen. Bislang wurden die Kunden einmal pro Jahr postalisch darüber informiert, wie sich ihre fondsgebundene Rentenversicherung entwickelt hat.

Die Barmenia digitalisiert ihre fondsgebundene Rentenversicherung. So können Nutzer nun über eine Unternehmens-App aktuelle Werte und entsprechende Verlaufsdiagramme einsehen. Bislang wurden die Kunden einmal pro Jahr postalisch darüber informiert, wie sich ihre fondsgebundene Rentenversicherung entwickelt hat.

„Möglich ist darüber hinaus, dass sie in der App selbst Geschäftsvorfälle, sprich Veränderungen in ihren Verträgen, auslösen können. Das ist ein Meilenstein bei fondsgebundenen Rentenversicherungen“, sagt Lina Kießling, Projektleiterin Customer Projects im strategischen Marketing bei den Barmenia Versicherungen. Die App ist laut Kießling intuitiv und benutzerfreundlich aufgebaut und erinnert von der Handhabung an Apps oder Plattformen von Onlinebrokern.

Die Digitalisierung in der Versicherungsbranche ist in erster Linie Instrument für die Bedürfnisse der Kunden nach Transparenz und vereinfachten Prozessen. „Den Bedarf führen wir auch darauf zurück, dass in Deutschland Fonds und ETF-Sparpläne immer beliebter werden“, erklärt Kießling.

Die Altersvorsorge demokratisiert sich

Ein Beispiel: Erst vor zwei Jahren überschritt die Zahl der ETF-Sparpläne in Deutschland die Zwei-Millionen-Marke. Heute sind es laut dem Anlegerportal extraETF schon mindestens vier Millionen. „Die Altersvorsorge demokratisiert sich – auch, weil Lösungen, wie wir sie anbieten, auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind. Durch die Optimierung unserer Prozesse, aber vor allem, weil diese deutlich einfacher werden, sprechen wir auch Zielgruppen an, die sich vorher nicht mit dem Thema beschäftigen konnten oder wollten“, sagt Kießling.

„Gleichzeitig bedienen wir auch den Wunsch unserer Vertriebspartner nach schlanken und digitalen Prozessen.“ Mit der Digitalisierung der fondsgebundenen Rentenversicherung stellen die Barmenia Versicherungen ihr etabliertes Geschäftsmodell zukunftssicher auf.

Der Versicherer betont, dass es sich bei der neuen App derzeit um ein Alleinstellungsmerkmal im Markt handelt.