Schroders Crystal Ball 2024: Megatrends zwingen Anleger, ihr Weltbild zu ändern

Johanna Kyrklund, Co-Head of Investment und Group Chief Investment Officer (CIO), Alex Tedder, Head of Global and Thematic Equities, und Nils Rode, Chief Investment Officer, Private Assets bei Schroders Capital, haben diese bedeutenden 3D-Trends, und was sie für Investoren bedeuten, im Rahmen der Veranstaltung erörtert.

Johanna Kyrklund, Co-Head of Investment und Group CIO, sagte: „Die 3Ds der Dekarbonisierung, Demografie und Deglobalisierung zwingen die Anleger, ihre Sicht auf die Welt neu zu kalibrieren. Die Zinssätze und die Inflation stabilisieren sich zwar, aber wir müssen uns an neue Bandbreiten gewöhnen. Die Einsätze sind gestiegen; die Anleger müssen härter arbeiten, um die Inflation zu übertreffen und mit der Rendite von Bargeld auf der Bank zu konkurrieren.“

Alex Tedder, Head of Global and Thematic Equities, sagte: „Im Jahr 2024 werden die Unsicherheiten fortbestehen und die Aktienmärkte werden wahrscheinlich volatil bleiben. Wie immer könnte sich jedoch das alte Sprichwort bewahrheiten, dass es immer irgendwo einen Bullenmarkt gibt. Unserer Meinung nach gibt es eine Reihe von Bereichen, die sich für globale Aktienanleger im nächsten Jahr als äußerst profitabel erweisen könnten.

Für Aktienanleger ist ein Umdenken erforderlich. Dazu gehört eine stärkere Diversifizierung über Regionen hinweg (einschließlich einer Rückkehr zu ungeliebten Märkten wie Japan und Großbritannien), eine stärkere Konzentration auf die Auswirkungen des Strukturwandels und eine erneute Beachtung von Bewertung, Qualität und Risiko.“

Nils Rode, Chief Investment Officer, Private Assets bei Schroders Capital, sagte: „Anleger sollten nicht automatisch mit dem weitermachen, was in der Vergangenheit funktioniert hat. Stattdessen sollten Strategien und Investitionen auf ihre Eignung für die neue Welt, in die wir eintreten, geprüft werden. Abschließend lässt sich sagen, dass dies eine Zeit ist, in der man vorausschauend und überlegt handeln sollte.

Der 3D-Reset, die KI-Revolution, die Verlangsamung der Privatmärkte und höhere globale Zinssätze markieren eine neue Ära für private Vermögensanlagen. Indem sie sich auf langfristige Trends konzentrieren, ihre Portfolios diversifizieren und ihre bisherigen Strategien überdenken, können Anleger diese neue Ära erfolgreich meistern.“