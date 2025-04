Mediolanum: „Leistungsstark und einzigartig für den deutschen Markt“

Herr Pietribiasi, Mediolanum verfügt sowohl über eine erfolgreiche Palette von Fonds als auch über eine einzigartige Versicherungslösung. Wie positionieren Sie sich in der aktuellen Marktlage?

Pietribiasi: In der heutigen Zeit sind effiziente Altersvorsorge, umfassende Versicherungslösungen und die Beteiligung am Kapitalmarkt wichtiger denn je. Die anhaltend hohe Inflation verringert die Ersparnisse, während alternde Bevölkerungen die staatlichen Rentensysteme zunehmend belasten. Gleichzeitig bleibt die Marktvolatilität aufgrund geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten hoch. Mediolanum begegnet diesen Herausforderungen mit einem ganzheitlichen Ansatz.

Wie sieht dieser Ansatz aus?

Pietribiasi: Mediolanum begegnet diesen Herausforderungen mit einem umfassenden Angebot und einer innovativen Präsenz auf dem deutschen Markt: Erstens bieten wir expertengeleitete Investmentlösungen an, die darauf ausgerichtet sind, den Markt zu übertreffen und langfristigen Wert zu schaffen. Mediolanum setzt auf einen Multi-Manager-Ansatz, der die internen Investmentkompetenzen mit denen der besten internationalen Asset Manager und spezialisierten Boutiquen kombiniert. Durch die Verbindung des Fachwissens und der Expertise verschiedener spezialisierter Manager schaffen wir innovative, überzeugende Portfolios, die strukturelle Veränderungen und transformative Trends nutzen und ein potenziell vorteilhafteres Risiko-Rendite-Verhältnis bieten.

Zweitens ist Mediolanum neben einem breiten Fondsangebot auch ein starker Akteur im Versicherungssektor. In Deutschland, wo viele Anleger nach wie vor zögerlich gegenüber den Kapitalmärkten, insbesondere Aktien, sind, bietet Mediolanums fondsgebundene Lebensversicherung „Life Plan“ eine überzeugende Lösung. Als fondsgebundene Lebensversicherung mit Einmalbeitrag kombiniert dieses Produkt die Vorteile unserer einzigartigen Investmentlösungen mit den Vorzügen eines Versicherungsmantels sowie der „Intelligent Investment Strategy“ (IIS) – einer Rebalancing-Strategie, die Investitionen optimiert und Marktschwankungen gezielt nutzt.

Und schließlich arbeiten wir mit einem wachsenden Netzwerk von Finanzberatern in Deutschland zusammen und unterstützen diese. Sie nutzen unser Angebot, um ihre Kunden bestmöglich zu betreuen, ihr Geschäft auszubauen und ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Die Märkte sind nicht zuletzt aufgrund der geopolitischen Spannungen sehr volatil. Wie passt die Altersvorsorge in die gegenwärtige Gemengelage, und wo sehen Sie die größten Herausforderungen?

Pietribiasi: Für den Ruhestand zu sparen, sollte stets langfristig ausgerichtet sein und die aktuelle Lage an den Märkten bietet enorme Chancen. Da wir nicht wissen, wohin sich der Markt entwickelt, ist es wichtig, weiterhin regelmäßig über Raten zu investieren, um vom Durchschnittskosteneffekt (Cost-Average-Effect) profitieren zu können, also mit dem gleichen Geldbetrag mehr Aktien oder Wertpapiere zu kaufen, was auch immer die Anlageinstrumente sind. Egal in welcher Phase sich die Kunden in der Ruhestandsplanung befinden: Der Markt bietet ihnen die Möglichkeit, weiterhin zu einem günstigen Preis zu investieren. Deshalb sollten Kunden gute Finanzberater an ihrer Seite haben, die ihnen dabei helfen, in die richtige Anlagelösung zu investieren, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen

Schauen wir auf den Mediolanum Life Plan. Warum ist es sinnvoll trotz Marktvolatilität – mit einer fondsgebundenen Lebensversicherung in den Kapitalmarkt zu investieren?

Pietribiasi: Volatilität ist ein fester Bestandteil der Kapitalmärkte, aber auf Abschwünge folgen immer auch wieder Erholungen. Genau darin liegt der wahre Wert der Kapitalmärkte, insbesondere in Zeiten hoher Inflation. Der langfristige Schutz der Kaufkraft ist entscheidend – vor allem für diejenigen, die für den Ruhestand sparen. Kapitalmärkte und langfristige Kapitalwertsteigerung sind die einzigen Wege, dies zu erreichen. Der Mediolanum Life Plan ist die ideale Lösung, um die Vorteile des Aktienmarktes zu nutzen und von einem innovativen Service zu profitieren, der die Chancen der Volatilität im Interesse der Anleger nutzt und maximiert; er nennt sich Intelligent Investment Strategy. Dieser Ansatz hat sich historisch bewährt – insbesondere durch den Cost-Average-Effekt.

Wie hilft diese Strategie, emotionale Entscheidungen zu minimieren?

Pietribiasi: Emotionen der Anleger sind eine große Herausforderung. Um gute Ergebnisse an den Kapitalmärkten zu erzielen, ist das richtige Verhalten entscheidend – in Abschwungphasen ruhig zu bleiben und eher nachzukaufen als zu verkaufen. Das Timing des Marktes ist unsicher, daher ist systematisches Investieren der Schlüssel. Das Anlageprogramm des Mediolanum Life Plan investiert zunächst vollständig in ein kurzfristiges, risikoarmes Euro-Rentenprodukt, das bei den heutigen Zinssätzen im Vergleich zu früher letztendlich positive Renditen bringt. Über die anfänglichen 3, 4 oder 5 Jahre – je nach Wahl des Anlegers – wechselt das Programm regelmäßig auf monatlicher Basis in verschiedene Aktienprodukte – je nach Vorliebe des Anlegers – und je nach zunehmender Marktvolatilität, zum Beispiel 5, 10, 15 und 20 Prozent oder mehr, können sich die monatlichen Switches verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen oder verfünffachen, wodurch die Kaufkraft des Anlegers maximiert wird. Erzielt das investierte Kapital hingegen einen positiven Gewinn, beispielsweise fünf oder zehn Prozent, entnimmt das Produkt den Gewinn automatisch und reinvestiert ihn in den kurzfristigen Euro-Rentenfonds mit geringem Risiko – je nach Wahl des Kunden.

Wer profitiert aus Kundensicht am ehesten vom Mediolanum Life Plan und wie flexibel ist das Konzept?

Pietribiasi: Wenn Sie einen Kunden haben, der über einige Ersparnisse verfügt und in den Aktienmarkt investieren möchte, ohne das Risiko einer Investition zum Höhepunkt des Marktes einzugehen, ist der Mediolanum Life Plan mit seinem Investitionsprogramm die ideale Lösung. Um Ihnen ein Beispiel zu geben: Denken Sie an Anleger, die kurz vor der Finanzkrise im Jahr 2008 investiert haben, also auf dem Höhepunkt des Marktes. Bei denen dauerte es mehr als zehn Jahre, bis ihre Anlagen den Wert ihrer ursprünglichen Investition wieder erreicht hatten. Wenn sie stattdessen mit unserem Mechanismus der Intelligenten Anlagestrategie investiert hätten, wäre nicht nur der Wert der ursprünglichen Investition in der Hälfte der Zeit wiederhergestellt worden, sondern sie hätten über die zehn Jahre hinweg auch erhebliche positive Renditen erzielt. Das ist nicht nur sehr wichtig für Menschen, die ihre Ersparnisse vor der Inflation schützen wollen, sondern auch für diejenigen, die ihr Kapital im Laufe der Zeit für ihren Ruhestand akkumulieren und vermehren wollen.

Welche versicherungstechnischen Vorteile hat diese Lösung?

Pietribiasi: Als Versicherungsprodukt bietet es besondere steuerliche Vorteile. Entscheidet sich der Versicherungsnehmer nach einer Anlagedauer von zwölf Jahren für eine Kapitalauszahlung, ist über 62 Jahre alt und hat die 110-prozentige Todesfallleistung gewählt, profitiert er von einem 50-prozentigen Steuervorteil oder es gelten die Regeln des „Halbeinkünfteverfahrens“. Zudem unterliegen Umschichtungen innerhalb der Versicherungspolice keiner Besteuerung, wodurch der Wertzuwachs maximal genutzt werden kann.

Welche Vorteile bietet der Mediolanum Life Plan den Finanzberaterinnen und Finanzberatern?

Pietribiasi: Es ist die beste Lösung, mit der die Finanzberater ihren Kunden zeigen können, dass sie sich kontinuierlich um ihre Ersparnisse kümmern. Denn wenn Sie eine große Anzahl von Kunden haben, ist es sehr schwierig, diese zum richtigen Zeitpunkt zu erreichen und ihnen zu einer rechtzeitigen Investition zu raten. Bei Mediolanum Life Plan wissen die Finanzberater, dass das Anlageprogramm und der Mechanismus der Intelligent Investment Strategy das Ergebnis der Kunden optimieren werden und er auch bei unbeständigen Marktverhältnissen funktioniert. Der Kunde ist immer investiert und steigt zum richtigen Zeitpunkt in Aktien ein, wenn die Kurse niedrig sind, und kann Gewinne mitnehmen, wenn die Kapitalmärkte gestiegen sind. Dieser Service stellt einen großen Mehrwert dar, den die Finanzberaterinnen und Finanzberater ihren Kundinnen und Kunden bieten können.

Was macht dieses Produkt mit Blick auf den deutschen Markt so besonders?

Pietribiasi: Wer alle Eigenschaften dieses Produkts versteht, erkennt sehr schnell, wie innovativ und einzigartig es ist. Es kombiniert die steuerlichen und versicherungstechnischen Vorteile einer Lebensversicherung mit der Investitionskompetenz eines individuell gemanagten, ausgewogenen Portfolios. Die zugrunde liegenden Investments sind über festverzinsliche Wertpapiere und Aktienfonds breit diversifiziert, mit einem automatisierten, systematischen Rebalancing, um den Markteintritt und die Gewinnrealisierung zu optimieren. Diese Fonds werden von den weltweit besten Fondsmanagern verwaltet, die von Mediolanum International Funds, dem größten Multi-Manager im Bankensektor in Europa, sorgfältig ausgewählt wurden. Diese hochwertige Lösung ist für Privatkunden leicht verständlich und erfordert von unabhängigen Finanzberatern keine tiefgehende Expertise in Asset Allocation, Managerselektion oder Market Timing. Damit ist es eine einfache, aber äußerst leistungsstarke und einzigartige Lösung für den deutschen Markt.

Interview: Frank O. Milewski, Cash.