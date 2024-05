Schroders lanciert European Equity Impact Strategie

Der Schroder ISF European Equity Impact wird von Leon Howard-Spink und Paul Griffin verwaltet, welche über mehr als 25 bzw. 20 Jahre Anlageerfahrung im europäischen Aktienbereich verfügen.

Der Fonds besteht aus einem spezialisierten Portfolio hochinnovativer, in Europa börsennotierter Unternehmen, die aktiv dazu beitragen, die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) voranzubringen. Der Fonds integriert auch das hauseigene Impact-Konzept von Schroders, welches in Zusammenarbeit mit BlueOrchard, dem Impact Spezialisten innerhalb der Schroders Gruppe, entwickelt wurde und von BlueMark für seine Ausrichtung an den Operating Principles for Impact Management mit Bestnoten bewertet wurde.

Der Investitionsprozess umfasst eine umfassende Due-Diligence-Prüfung in Form von proprietären Impact Scorecards.

Aktive Beteiligung und Engagement sind für Schroders als aktiver Aktionär von zentraler Bedeutung, wobei der Fonds für jede Investition im Portfolio mehrjährige Engagementpläne aufstellt, die in enger Zusammenarbeit mit dem Head of Engagement von Schroders entwickelt werden. Dieser Ansatz stellt sicher, dass die Unternehmen aktiv dazu angehalten werden, ihren Impact im Laufe der Zeit zu verbessern.

Als Artikel 9-Fonds laut SFDR-Richtlinie spiegelt diese Neuauflage das Engagement von Schroders bei der Integration von Impact-Aspekten in seine Anlagestrategien in verschiedenen Regionen wider.

Leon Howard-Spink, Fondsmanager bei Schroders, kommentierte: „Das umfassende Impact-Konzept von Schroders identifiziert innovative europäische Unternehmen, die sich an den SDGs orientieren. Wir sind überzeugt, dass wir durch die Integration von Impact-Aspekten bei der Titelauswahl eine positive gesellschaftliche Wirkung erzielen und gleichzeitig attraktive langfristige Renditen für unsere Anlegerinnen und Anlegher anstreben können.“

Paul Griffin, Fondsmanager bei Schroders, fügte hinzu: „Durch aktive Beteiligung und Engagement wollen wir nicht nur in Unternehmen investieren, die einen positiven Impact erzielen, sondern sie auch aktiv auf ihrem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung unterstützen. Indem wir eng mit Unternehmen zusammenarbeiten, können wir sinnvolle Veränderungen vorantreiben und zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen.“