Sehen und gesehen werden – auf der DKM in Dortmund

Hier treffen sich die Entscheider der Branche, die Vermittler und alle Branchenteilnehmer. Auf der zweitägigen Fachmesse präsentieren Global Player und Traditionsunternehmen, Nischenanbieter und Start-ups der Finanz- und Versicherungsbranche ihre Produkte und Dienstleistungen. Gleichzeitig ist die DKM das große Netzwerk und Weiterbildungsevent der Brache. So können Fachbesucher in 16 Kongressen IDD-konforme Weiterbildungszeit sammeln. Zeit fürs Networking bleibt außerdem – an den Ständen, in der Plaza, in der Vielbesucherlounge oder in den Themenparks und natürlich auch in den Catering-Ecken.

NEU: Die Bühne für Frauen in der Finanzwelt – die FemSurance

50,7 Prozent der Einwohner in Deutschland sind Frauen und zugleich sind zahlreiche Versicherungs-Produkte, Werbebotschaften, Stellenanzeigen oder Karriere-Programme lediglich auf männliche Kunden und Mitarbeiter ausgerichtet. Damit entgeht Unternehmen viel Potenzial – sowohl bei den Kundinnen als auch im Recruiting. Wie Sie das Potenzial in der Ansprache von Frauen heben und ob Sie dafür „pinkfarbene Versicherungsprodukte“ benötigen, diskutieren wir mit Ihnen und renommierten Expertinnen auf der FemSurance.

NEU: Die YOUNG DKM bringt Nachwuchs und erfahrene Branchenteilnehmer zusammen

Der demographische Wandel trifft Deutschland mit voller Wucht und auch vor den Arbeitgebern innerhalb der Assekuranz macht dies keinen Halt. Auf der YOUNG DKM erfahren Sie, nach welchen Spielregeln der Wettbewerb um junge Kunden und Mitarbeiter abläuft und wie Sie Sichtbarkeit innerhalb der jungen Zielgruppen erreichen und sie für sich gewinnen können.

