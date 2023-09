So plant Netfonds bis 2026

Der Maklerpool Netfonds hat seine mittelfristige Prognose bis 2026 vorgestellt. Was die Basis für die Planungen bildet.

Netfonds prognostiziert für das Jahr 2023 einen Bruttoumsatz im Bereich von 185 bis 190 Millionen Euro und einen Nettoumsatz zwischen 35 und 37 Millionen Euro. Die „Assets under Management“ überschritten nach Angaben des Unternehmens im August erstmals die Marke von drei Milliarden Euro, die „Assets under Administration“ parallel dazu die Marke von 23 Milliarden Euro.

Die Basis für die Planungen bis 2026 bildet laut Netfonds „der kontinuierliche Wachstumsprozess in Kombination mit den Effizienzsteigerungseffekten bei steigendem Volumen“, der zu einer deutlichen Kostendegression führen werde.

Das Unternehmen prognostiziert auf dieser Basis eine rund doppelt so hohe Wachstumsrate der Nettoerträge (Rohertrag nach Vergütungen an die Berater) im Verhältnis zur allgemeinen Kostensteigerung (Personal- und sonstige Sachkosten). Im Durchschnitt der letzten Jahre sei man um circa 16 Prozent p. a. gewachsen. „Wir gehen davon aus, zukünftig ebenfalls in einem Bereich von 12 bis 15 Prozent p. a. zu wachsen“, teilt Netfonds mit.