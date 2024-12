Das sind die meistgesuchten Eigentumswohnungen Deutschlands

Die meistgesuchte Eigentumswohnung Deutschlands hat drei Zimmer, 74 Quadratmeter Wohnfläche und kostet 320.000 Euro, so Immoscout24, das die Interessentenanfragen auf seinem Portal ausgewertet hat.

In Frankfurt am Main ist demnach die meistgesuchte Wohnung mit 81 Quadratmeter Wohnfläche am größten, in München mit 69 Quadratmetern am kleinsten. Die Preisvorstellungen für die meistgesuchte Wohnung reichen von 220.000 Euro in Leipzig bis 562.000 Euro in München.

„Das Interesse am Kauf einer Eigentumswohnung wächst. Das sehen wir an der steigenden Kontaktrate auf unserem Portal. Besonders stark nachgefragt sind Wohnungen mit drei Zimmern, um die 75 Quadratmeter Wohnfläche und Energieeffizienzklasse D“, sagt Dr. Gesa Crockford, Geschäftsführerin von ImmoScout24. „Noch ist es ein Käufermarkt, das heißt es gibt eine große Auswahl und Verhandlungsspielraum zu Gunsten der Interessenten und Interessentinnen.“

Im Fokus: Energieeffizienzklasse D

In den meisten deutschen Metropolen sieht die meistgesuchte Wohnung ähnlich aus: In Berlin, Düsseldorf, Köln, Leipzig und Stuttgart erhalten Drei-Zimmer-Wohnungen in einer Größe von rund 75 Quadratmetern die meisten Anfragen. In Hamburg fällt die meistgesuchte Wohnung mit 71 Quadratmetern bei drei Zimmern etwas kleiner aus.

Noch kleiner sind die am stärksten nachgefragten Wohnungen in München. Hier verteilen sich 69 Quadratmeter auf zweieinhalb Zimmer. In Frankfurt am Main fällt die meistgesuchte Eigentumswohnung im Metropolenvergleich mit 81 Quadratmetern auf drei Zimmern am größten aus.

Die meistgesuchte Wohnung zum Kauf hat deutschlandweit und in sechs der acht Metropolen die mittlere Energieeffizienzklasse D. Die Leipziger suchen eine etwas energieeffizientere Wohnung der Klasse C und in Stuttgart hat die nachfragteste Wohnung die etwas schlechtere Klasse E.

Im Schnitt 4.324 Euro pro Quadratmeter

Im deutschlandweiten Durchschnitt liegt der veranschlagte Kaufpreis für die begehrteste Wohnung bei 320.000 Euro für 74 Quadratmeter oder 4.324 Euro pro Quadratmeter. Das entspricht in etwa den Preisvorstellungen in Düsseldorf (4.391 Euro) und in Stuttgart (4.203 Euro).

In Berlin (5.333 Euro) und Frankfurt am Main (5.877 Euro) sind die Suchenden bereit, über 5.000 Euro pro Quadratmeter zu zahlen. In Hamburg sind es knapp über 6.000 Euro. Am teuersten sind Wohnungen weiterhin in München. Hier rechnen Kaufinteressierte mit über 8.000 Euro pro Quadratmeter. Bei 69 Quadratmetern Wohnfläche kommt so ein Kaufpreis von 562.000 Euro zusammen.

In Leipzig, Deutschlands günstigster Metropole für Wohneigentum, planen Suchende für 75 Quadratmeter eine Ausgabe von rund 230.000 Euro und damit weniger als die Hälfte der Münchner Kaufinteressierten, so Immoscout24.

Die Datenbasis umfasst laut Immoscout24 die zehn Prozent der Wohnungsinserate mit den meisten Interessentenanfragen im November 2024. Die Nachfrageentwicklung bezieht sich auf den Zeitraum November 2023 bis November 2024. Es wurde der Mittelwert über die Parameter Wohnfläche, Zimmeranzahl, Kaufpreis und Energieeffizienzklasse gebildet.