Solvium Capital knackt halbe Milliarde Euro Anlegerkapital

Kumuliert mehr als 500 Millionen Euro haben Anleger und Anlegerinnen dem Asset Manager Solvium Capital inzwischen für Logistikinvestments anvertraut. Zudem legt das Unternehmen seinen aktuellen "Portfoliobericht", also die Leistungsbilanz, vor.

Das Unternehmen ist seit Gründung 2011 auf Kapitalanlagen in Ausrüstungsgegenstände wie Container, Wechselkoffer und Güterwagen spezialisiert. Nun hat das Anlegerkapital kumuliert die Grenze von 500 Millionen Euro überschritten, teilt Solvium Capital mit. „Wir sind stolz, mehr als eine halbe Milliarde Euro ohne Fremdkapitalhebel für Anleger und Anlegerinnen investiert zu haben. Mittlerweile summieren sich die Miet-, Zins- und Rückzahlungen auch schon auf weit mehr als 300 Millionen Euro“, kommentiert Geschäftsführer André Wreth.

Neunter „Portfoliobericht“

Solvium Capital legt zudem zum neunten Mal ihren „Portfoliobericht“ über den Bestand an Logistikequipment, Mietverträgen und Mieteinnahmen sowie Rückzahlungen an Anleger vor. Ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen habe alle relevanten Vertragsunterlagen für das Jahr 2021 eingesehen und die wesentlichen wirtschaftlichen Daten geprüft. Demnach hat Solvium vertragsgemäß Container, Wechselkoffer und anderes Logistikequipment für die Anleger erworben und vermietet. Alle Zahlungen an Anleger stammen aus Mieten von Reedereien und anderen Logistikunternehmen; Solvium Capital hat sie dem Bericht zufolge pünktlich und vollständig ausgezahlt. Sämtliche Produkte laufen demnach prognosegemäß oder wurden entsprechend beendet.

„Wir haben schon zwei Jahre nach Gründung begonnen, jährlich der Öffentlichkeit gegenüber Rechenschaft abzulegen“, betont Wreth. „Wirtschaftsprüfer haben uns Jahr für Jahr bescheinigt, dass wir die Gelder der Anleger vertragsgemäß und gewinnbringend anlegen und die Ausrüstungsgegenstände eingekauft und bewirtschaftet werden. Solvium hat damit seit mehr als zehn Jahren nicht nur versprochen, sondern auch abgeliefert“, so Wreth weiter.