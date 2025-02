Reconcept Green Bond III voll platziert –Maximalvolumen erreicht

Das nun erreichte maximale Emissionsvolumen des 6,75 Prozent Reconcept Green Bond III (ISIN: DE000A382897) beträgt einer Mitteilung des Unternehmens zufolge 25 Millionen Euro. Reconcept investiert den Nettoemissionserlös demnach in die Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebs sowie in die Weiterentwicklung der eigenen Gruppe.

Im Fokus stehen den Angaben zufolge Photovoltaik- und Windenergieprojekte auf Freiflächen in Deutschland und Kanada sowie die Weiterentwicklung und der Ausbau der Projektpipeline in Finnland. Der Reconcept Green Bond III werde wie geplant am 3. März 2025 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen.

Noch in der Platzierung befindet sich hingegen der 6,5 Prozent Reconcept Solar Bond Deutschland III (ISIN: DE000A4DE123). Aktuell seien rund 50 Prozent des Emissionsvolumens von bis zu zehn Millionen Euro platziert worden. Die zufließenden Mittel dienen dazu, zusätzliches Wachstum im deutschen Photovoltaik-Markt zu finanzieren, so Reconcept. Derzeit entwickelt das Unternehmen nach eigenen Angaben über 80 Photovoltaik-Freiflächenprojekte mit einer Gesamtleistung von rund 1.600 Megawatt-Peak (MWp).