Thomas Wirtz wird Geschäftsführer bei Industria

Der auf Wohnimmobilien spezialisierte Asset Manager Industria gewinnt Thomas Wirtz als neuen Geschäftsführer und Leiter des Vertriebs an institutionelle Investoren. In der Branche der Sachwertanlagen ist er kein Unbekannter.

Thomas Wirtz wird die Gesellschaft künftig neben Arnaud Ahlborn und Jürgen Hau führen und den Vertrieb an institutionelle Investoren leiten, teilt Industria mit. Er ist in der Branche der alternativen Investmentfonds (AIFs) vor allem aus seiner vorherigen Position bekannt.

Wirtz war die letzten acht Jahre bei der Zentral Boden Immobilien Gruppe (ZBI), die zu den führenden Anbietern von Publikums-AIFs zählte, als Vorstand und Geschäftsführer verschiedener Konzerngesellschaften tätig. Als Geschäftsleiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft leitete er den Vertrieb sowie den An- und Verkauf von Immobilien aus einer Managementgesellschaft der ZBI Gruppe. Insgesamt verantwortete er eingeworbenes Eigenkapital von mehr als einer Milliarde Euro, so Industria. Ende 2020 hat ZBI das Neugeschäft mit geschlossenen Publikums-AIFs jedoch, zumindest vorerst, aufgegeben.

„Vertrieb an Institutionelle deutlich herausfordernder geworden“

Wirtz startete seine Karriere den Angaben zufolge im Konzern Hochtief. Im Anschluss war er rund 14 Jahre im Real Estate Investment Banking (Sal. Oppenheim jr. & Cie.) beziehungsweise Corporate Finance tätig, bevor er 2014 in die ZBI Gruppe wechselte.

Arnaud Ahlborn, Geschäftsführer der Industria, kündigt an: „Thomas Wirtz soll der Industria mit seinem umfassenden Netzwerk neue Anlegergruppen erschließen. Wir prüfen derzeit verschiedene Fondsinitiativen, deren Umsetzung 2023 – in Abhängigkeit von der Marktlage – erfolgen soll.“ Wirtz fügt hinzu: „Es ist kein Geheimnis, dass der Vertrieb an institutionelle Investoren seit der Zinswende und dem Ukrainekrieg deutlich herausfordernder geworden ist.“