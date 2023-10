Solvium erweitert Angebot um digitalen Vertrieb

Der auf Investitionen in Logistik-Equipment spezialisierte Asset Manager Solvium aus Hamburg wird neuer strategischer Partner der Distributionsplattform von Portagon und bietet damit eine vollständig digitalisierte Beratungs- und Zeichnungsstrecke.

Solvium wird die Portagon-Distributionsplattform als Partner-Emissionshaus um Anlagen in Logistik-Equipment wie Container, Wechselkoffer und Güterwagen ergänzen, kündigt das Unternehmen an. „Wir sind immer bestrebt, unseren Anlegern und Vertriebspartnern die Beteiligung zu erleichtern. Schon lange fördern wir die papierlose Kommunikation mit unseren Anlegern mit einem Bonuszins. Eine digitale Zeichnung unterstützt diesen Trend“, so André Wreth, Vorstand von Solvium.

„Die White Label-Softwarelösung ermöglicht ortsunabhängige und sichere Finanzanlagenberatung inklusive MiFID- und ESG-konformer Dokumentation aller regulatorisch verpflichtenden Schritte“, so Wreth weiter. Anders als zunächst vielleicht zu vermuten sein könnte, geht es dabei nicht um kleinteilige Crowd-Investments.

Namensschuldverschreibungen ab 200.000 Euro

Den Anfang macht ab dem 1. November 2023 vielmehr die Emission „Solvium Exklusiv Invest 26-01“, die sich an „semiprofessionelle“ Anleger ab einer Zeichnungssumme von 200.000 Euro richtet. Anlegern können damit mittelbar in ein breit diversifiziertes Portfolio von Logistikausrüstungen investieren. Das sind insbesondere 20-Fuß-Standardcontainer, 40-Fuß-High-Cube-Standardcontainer, Standard-Tankcontainer, Wechselkoffer und Güterwagen.

Anleger erwerben bei diesem Angebot qualifiziert nachrangige Namensschuldverschreibungen von der Emittentin ab einer Gesamtinvestition von 200.000 Euro (zuzüglich bis zu drei Prozent Agio). Diese haben eine Laufzeit von drei Jahren (36 Monate) und werden bis zum Ende dieser Laufzeit mit 6,09 Prozent pro Jahr bezogen auf den Erwerbspreis verzinst, so die Ankündigung.