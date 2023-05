Stabile und nachhaltige Kapitalanlagen in Zeiten volatiler Märkte: Die Demografie als Chance

Gerade in Zeiten unbeständiger Märkte und hoher Inflation suchen Kunden nach robusten und verlässlichen Anlageoptionen. Immobilien sind dabei eine gute Wahl. Ganz besondere Potenziale bieten Pflegeimmobilien. Denn sie erschließen ihren Käufern den Zugang zu einem echten Wachstumsmarkt: In der Carestone Gruppe weiß man um die Besonderheiten dieser Assetklasse und, was sie so einzigartig macht.

In einem anspruchsvollen makro-ökonomischen Umfeld mit Zins-, Inflations-, und Baukostenhoch hat sich das Immobiliensegment wieder zu einem echten Käufermarkt entwickelt. Das heißt, damit Kunden die Chancen – wie sie ohne Frage in der jetzigen Situation stecken – nutzen, müssen Angebote überzeugend und die Konzepte dahinter absolut stimmig sein. Genau diese Perspektiven bietet die Pflegeimmobilie als Kapitalanlage. Denn die Assetklasse vereint nicht nur die positiven Eigenschaften klassischer Immobilienanlagen, sie bietet darüber hinaus eine ganze Reihe weiterer Stärken. Etwa das voll vom Demografischen Wandel geprägte Marktumfeld: Experten gehen davon aus, dass sich die Zahl der Pflegebedürftigen schon in den nächsten zwei Jahren von jetzt fünf auf dann fünfeinhalb Millionen erhöht. Entsprechend notwendig ist die kontinuierliche Schaffung neuer Pflegeangebote, die wiederum unter einer besonderen staatlichen Fürsorge stehen. Durch all diese Faktoren ist der zugehörige Immobilienmarkt äußerst resilient und unabhängig von konjunkturellen Schwankungen. Auch die vielzitierte Immobilienlage orientiert sich hier zuerst am Bedarf für seniorengerechten Wohnraum und ist damit losgelöst vom klassischen Wohnimmobilienmarkt.

Smartes Konzept für Immobilienkäufer

Die Investition in Pflegeimmobilien erspart Investoren die üblichen Herausforderungen, mit denen sich Immobilienbesitzer normalerweise konfrontiert sehen. Denn geführt werden die Häuser von renommierten Betreibern, mit denen im Vorfeld Pachtverträge über 20 Jahre und mehr geschlossen werden, die für langfristig planbare Mieteinnahmen sorgen. Indexmieten, die parallel zur Teuerung steigen, fangen die Folgen der Inflation effektiv ab. Zu all dem kommt die positive Tatsache, dass sich im Wesentlichen der Betreiber um den Erhalt des Hauses und natürlich auch um dessen Belegung kümmert. Das minimiert den Aufwand für alle, die eine solche Immobilie im Teileigentum besitzen, entscheidend. Käufer investieren damit also zum einen sehr ergebnisorientiert, aber zum anderen – durch die Schaffung neuer dringend benötigter Pflegeplätze – auch sehr sinnstiftend.

Voller Vertriebssupport für Makler

Im Ergebnis bilden Pflegeimmobilien damit einen wirksamen Vermögensschutz und verbinden diesen mit der Schaffung gesellschaftlicher Mehrwerte und lohnender Rendite-Aussichten – also genau die momentan so gefragte Kombination aus Sicherheit, Wertschöpfung und Nachhaltigkeit. „Der gleichbleibend hohen Nachfrage begegnen wir mit dem Know-how unserer Vertriebspartner. Dank smarter Schulungs- und Trainingsprogramme werden diese Vermittler umgehend fester Teil des Carestone-Netzwerkes, erhalten Zugriff auf das größte Pflegimmobilienangebot Deutschlands und können ihren Kunden sehr schnell die gefragten und per Grundbuch abgesicherten Sachwertanlagen anbieten“, erklärt Sandro Pawils, CSO der Carestone Gruppe. „Dabei erhalten unsere Partner auch ein Maximum an analogem und digitalem Vertriebssupport, um mit einem starken Produkt auch die selbstgesteckten Umsatzziele zu erreichen.“