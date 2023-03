Edwin Brouwers übernimmt: Stabwechsel bei Dela

Walter Capellmann, Hauptbevollmächtigter der Dela Lebensversicherungen in Deutschland, wird sich im laufenden Jahr aus dem operativen Geschäft zurückziehen. Er übergibt den Stab an Edwin Brouwers, der bereits seit Oktober 2021 mit ihm die Geschäfte von Düsseldorf aus leitet.

Capellmann hatte den niederländischen Versicherer im Jahr 2018 in den deutschen Versicherungsmarkt geführt und dort als einen der Top-Anbieter in den Segmenten Risikoleben und Sterbegeld etabliert. Am 1. Februar 2023 ist zudem Daniel Pytiak in der neu geschaffenen Position des Chief Commercial Officer bei Dela gestartet.

Daniel Pytak ist neuer Chief Commercial Officer bei Dela Foto: Dela

„Gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern haben wir es geschafft, die Auseinandersetzung mit dem Todesfallrisiko und dessen Folgen für Hinterbliebene in der Vorsorgeberatung zu verankern. Die fachliche Beratung und frühzeitige Klärung zentraler Vorsorgethemen in finanzieller wie auch organisatorischer Hinsicht leistet einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft – und bringt gelebte Nachhaltigkeit zum Ausdruck“, sagt Walter Capellmann.

Walter Capellmann zieht sich auf dem operativen Geschäft zurück Foto: Dela

„Wir danken Walter für seinen besonderen Einsatz und das Erreichte. Wir werden die Erfolgsgeschichte der Dela in Deutschland weiterschreiben und unsere ausgezeichnete Marktposition als Partner für den umfassenden Hinterbliebenenschutz ausbauen. Ich freue mich, dass uns Walter bei dieser Aufgabe weiterhin in beratender Funktion unterstützen wird“, erklärt Edwin Brouwers.

„Mit Daniel haben wir einen Experten für die Dela gewonnen, der über langjährige Erfahrungen im Marketing und Vertrieb für Versicherungen verfügt – klassisch wie digital. Das Dela-Team freut sich auf die Zusammenarbeit mit Daniel“, so Brouwers und Capellmann.

„Ich freue mich auf das Team und meine neue Aufgabe bei Dela. Gemeinsam wollen wir insbesondere die Chancen der digitalen Transformation im Versicherungsgeschäft weiter ausschöpfen, um Leistungen und Services im Sinne unserer Kunden und Vertriebspartner weiterzuentwickeln. Zudem steht die signifikante Erhöhung unserer Markenbekanntheit auf der Agenda“, beschreibt Pytiak seine neue berufliche Herausforderung.

Zum erweiterten Führungsteam der Dela in Deutschland gehören künftig zusammen mit Edwin Brouwers, Hauptbevollmächtigter, und Daniel Pytiak, Chief Commercial Officer, auch der für den Versicherungsbetrieb und Service verantwortliche Bastian Böhner, Chief Operating Officer, und der für die Bereiche IT und Prozesse zuständige Sander Radstaake als Chief Information Officer.