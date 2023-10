Studie: Vermögen in Multi-Manager-Fonds erreicht 2,19 Billionen Euro

Sub-Advisor-Fonds – auch bekannt als Dach-, Dritt- oder Multi-Manager-Fonds – gewinnen an Beliebtheit. Das zeigt eine Studie, die der Multi-Asset-Manager Mediolanum International Funds in Auftrag gegeben hat. Ein wichtiges Ergebnis der Studie: 11 Prozent der UCITS-Fonds sind Sub-Advisor-Fonds, Tendenz steigend.

Anlässlich seines 25-jährigen Bestehens hat Mediolanum International Funds eine Studie zu Sub-Advisor-Fonds in Auftrag gegeben. Der Report von Allfunds Data Analytics zeigt: Das Vermögen, das in solchen Fonds verwaltet wird, wächst kontinuierlich und erreichte Ende Juni 2023 1,38 Billionen Euro – 11 Prozent des UCITS-Fondsuniversums. Das belegt, wie attraktiv das Modell für Kunden und Vertriebsstellen ist. Sub-Advisor-Fonds sind Fonds, für deren Verwaltung Asset Manager einen oder mehrere externe Spezialisten („Dritte“) engagieren. Ein weiteres Ergebnis der Studie: Das in Sub-Advisor-Fonds verwaltete Vermögen von Mediolanum ist im vergangenen Jahr um 9 Prozent auf 46 Milliarden Euro gestiegen. Damit etabliert sich Mediolanum International Funds weiterhin als Spitzenreiter unter den Plattformen für Fonds von Bankengruppen („Bankenvertriebskanal“) in der EMEA-Region, die von Drittmanagern verwaltet werden.

Multi-Manager-Fonds treiben das Wachstum

Der Bericht mit dem Titel „Bringing boutique talent closer to investors through delegated fund managers“ untersucht die wichtigsten Trends in der Branche für delegierte Fonds, darunter Dach- und Sub-Advisor-Fonds. Den Untersuchungen zufolge ist das Vermögenswachstum dieser Fondsgruppe fast ausschließlich auf Multi-Manager-Mandate zurückzuführen – bei Mediolanum International Funds stellen diese beispielsweise 68 Prozent der gesamten AuM dar.

Ein weiteres wichtiges Ergebnis des Berichts ist das wachsende Interesse an Boutiquen und vor allem an der Anwendung von ESG-Kriterien in diesem Bereich. Das zeigt eine Betrachtung des Anteils an ESG-Anlagen am Nettozuwachs bei Mandaten in der EMEA-Region: Dieser betrug im vergangenen Jahr 45 Prozent. Während der gesamte ESG-Markt für Sub-Advisor-Fonds ein Wachstum von 12 Prozent verzeichnete, stieg die Zahl der ESG-Mandate bei Mediolanum International Funds um 94 Prozent und zeigt damit das größte Wachstum unter den Fondsplattformen auf, die zu Bankengruppen gehören – sowohl auf Einjahres- als auch auf Dreijahresbasis.

„Vor 25 Jahren wurde Mediolanum International Funds in Irland mit einer starken Vision gegründet: ein Unternehmen aufzubauen, das in der Lage ist, die besten Talente anzuziehen, zu entwickeln, und gleichzeitig in die innovativsten Instrumente und Technologien auf dem Markt zu investieren. Das funktioniert, weil wir in einem der am schnellsten wachsenden und wettbewerbsfähigsten Fondszentren der Welt ansässig sind“, sagt Furio Pietribiasi, CEO von Mediolanum International Funds, zum 25-jährigen Jubiläum von Mediolanum. „Unsere Pionierarbeit beim Sub-Advisor-Modell hat für unsere Kunden und Vertriebspartner den entscheidenden Unterschied gemacht. Es ermöglicht einzigartige Produktinnovationen, die der aktuellen Marktlage entsprechen, und bietet so die bestmöglichen Chancen für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont.“

„Wir sind ein fester Teil des florierenden irischen Finanzsystems und verfügen über 113 Mandate mit Sub-Advisories. 45 davon sind Boutique-Manager, die mit einem verwalteten Vermögen von 12,1 Milliarden Euro 26,3 Prozent unseres gesamten verwalteten Vermögens ausmachen. Diese Ergebnisse sind maßgeblich unserem großen und erfahrenen Team zu verdanken, das für die Managerauswahl in Europa sowie die konstante Verfeinerung der Anlageprozesse und des Risikomanagements verantwortlich zeichnet“, kommentiert Pietribiasi das Multi-Manager-Modell. „Wir haben schon immer an die Vorteile des Multi-Manager-Ansatzes geglaubt, da er den Anlegern Zugang zu einer offenen Architektur zu attraktiveren Preisen ermöglicht. Die Auswahl der Manager und die Allokation übernehmen Anlageexperten mit langjähriger Erfahrung. Gleichzeitig haben die Vertriebsstellen jederzeit volle Einsicht und Kontrolle über die Anlagen ihrer Kunden. Das führt zu einer höheren Kundenbindung, da die Produkte ständig weiterentwickelt und an Markttrends oder Anlagemöglichkeiten angepasst werden. Wie im Bericht der ADA hervorgehoben wird, ist das anhaltende Wachstum in der Fondsbranche trotz der Marktvolatilität ein Beweis für die Vorteile von Sub-Advisor- und Multi-Manager-Fonds.“

Weitere Ergebnisse: