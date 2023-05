Money, Money, Money: Zahl der Millionärinnen und Millionäre in Deutschland steigt um über sechs Prozent

Wirtschaftliche Ungleichheit ist zweifelsohne ein globales Phänomen - das auch in Deutschland sehr präsent ist. Cryptomonday hat die Welt der Millionäre in Deutschland unter die Lupe genommen und dabei einige interessante Erkenntnisse gewonnen.

Der Reichtum in Deutschland ist sehr ungleich verteilt, was zu einer so genannten Kluft zwischen Arm und Reich führt. Die Ungleichheit ist zwischen 2009 und 2021 leicht zurückgegangen, bleibt aber hoch. Wir haben in der Studie festgestellt, dass 10 Prozent der deutschen Bevölkerung 50 Prozent des Vermögens in Deutschland besitzen. Die reicheren 50 Prozent der Bevölkerung verfügen dagegen nur über 0,6 Prozent des Vermögens in Deutschland.

Der reichste Mann Deutschlands, Dieter Schwarz, hat ein Nettovermögen von 43,5 Milliarden Euro. Dieter Schwarz ist der Eigentümer der Schwarz-Gruppe, zu der auch Lidl und Kaufland gehören. Im Jahr 2022 ist Elon Musk mit einem Vermögen von 200,8 Milliarden Euro der reichste Mensch der Welt, dicht gefolgt von Jeff Bezos mit einem Vermögen von 156,8 Milliarden Euro. Im Jahr 2023 überholte Bernd Arnault die beiden Amerikaner. Der Franzose verfügt über ein Vermögen von 237,6 Milliarden Euro. Das Vermögen von Musk ist dagegen auf 178,2 Milliarden Euro geschrumpft, das von Bezos auf 128,7 Milliarden. Der jüngste Milliardär der Welt kommt ebenfalls aus Deutschland. Mit einem geschätzten Vermögen von 2,2 Milliarden Euro ist Kevin David Lehmann der jüngste Milliardär Deutschlands.

Auf der Krypto-Seite der Millionäre ist es schwierig, die genaue Zahl der Krypto-Millionäre zu ermitteln. Unsere Recherchen ergaben jedoch, dass die Zahl der Bitcoin-Adressen mit einem Wert von mehr als 1 Million seit 2022 um 12 % zurückgegangen ist.