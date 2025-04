Sven Enger, Auxinum: „Viele Versicherer erkennen ihre Fehler nicht an“

Auxinum will Kundinnen und Kunden dabei helfen, sich von unrentablen Lebensversicherungen zu trennen. Wie läuft dieser Vorgang ab?

Enger: Viele Versicherte wünschen sich, möglichst schnell Geld von der Versicherung ausbezahlt zu bekommen. Das ist verständlich, allerdings gibt es häufig noch weitergehende Ansprüche. Deshalb haben wir ein Konzept entwickelt, das sowohl schnelle Auszahlungen als auch die Durchsetzung aller Ansprüche ermöglicht. In der Praxis sieht das so aus: Nach einer umfassenden Beratung durch unsere Partnergesellschaft wird die Police an die Pacta Invest GmbH verkauft, die 75 Prozent des Rückkaufswertes nach knapp drei Wochen auszahlt. Das schafft Liquidität und eröffnet die Chance auf eine bessere Anlage des Geldes. Außerdem kann oft ein steuerlicher Verlust geltend gemacht werden, was weitere finanzielle Vorteile bringt. Anschließend prüfen Fachanwälte die Berechnung des Rückkaufswerts durch die Versicherung und fordern bei falscher Kalkulation die Differenz ein. Mit Gutachten von Versicherungsmathematikern beweisen wir die tatsächlichen Erträge der Versicherung aus den Einzahlungen der Versicherten und gehen notfalls den Klageweg.

In der Vergangenheit konnten die beauftragten Anwaltskanzleien in den meisten Fällen eine außergerichtliche Einigung erzielen. Jetzt wird regelmäßig geklagt. Was hat sich geändert?

Enger: Früher war der pragmatische Ansatz meist erfolgreich: Wir haben die Versicherung direkt kontaktiert, das Gutachten vorgelegt und auf die rechtliche Basis der Forderung hingewiesen. Oft kam es dann zu außergerichtlichen Einigungen, die in vielen Fällen zwar einen Abstrich von der ursprünglichen Forderung bedeuteten, aber dafür schnell und unbürokratisch verliefen. Leider hat sich die Lage verändert: Viele Versicherungsgesellschaften zeigen sich heute uneinsichtig und erkennen ihre Fehler nicht an. Sie setzen darauf, dass die Versicherten den mühsamen Klageweg scheuen und aufgeben. Doch damit geben wir uns nicht zufrieden. Denn wir wollen den Versicherten zeigen: Ihr habt eine Chance auf Gerechtigkeit – und wir lassen euch nicht im Stich.

Wie haben die Gerichte bisher entschieden?

Enger: In mehreren Fällen konnten wir bereits Erfolge vor Landgerichten erzielen. Besonders wichtig ist uns dabei, dass sowohl die juristische Argumentation als auch die Berechnung unserer Gutachten anerkannt wurden. Das bestätigt unseren Ansatz und motiviert uns, weiterzumachen. Jetzt stehen wir in entscheidenden Verfahren vor Oberlandesgerichten – und die bisherigen Signale sind vielversprechend: In einem Fall haben wir eine Nachzahlung in Höhe des dreifachen Rückkaufswertes erreicht, was einem Plus von 200 Prozent gegenüber dem ersten Angebot der Versicherung entspricht.

Mit dem Ampel-Aus sind auch Pläne zum Einstieg in die kapitalgedeckte Altersvorsorge vorerst Geschichte. Welche Erwartungen haben Sie diesbezüglich an die künftige Bundesregierung?

Enger: Die Rentenpolitik in Deutschland bleibt eine Baustelle. Fakt ist: Das staatliche Rentensystem ist angesichts der demografischen Entwicklung nicht zukunftssicher. Wir sind überzeugt, dass Menschen ihre Altersvorsorge selbst in die Hand nehmen sollten – unabhängig von politischen Entscheidungen. Statt auf komplexe Kombiprodukte wie Lebensversicherungen zu setzen, sollten Verbraucher ihre finanzielle Sicherheit selbst gestalten können. Deshalb gibt es unsere Graswurzelbewegung, die sich für faire Lösungen einsetzt. Unsere Vision: Wir wollen möglichst viele Menschen erreichen und gemeinsam etwas verändern. Es geht darum, den Versicherten ihre finanzielle Freiheit zurückzugeben.

Die Fragen stellte Kim Brodtmann, Cash.