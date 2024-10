Swiss Life Asset Managers bringt High Yield Fonds mit speziellem Fokus

Der Fonds investiert weltweit in hochverzinsliche Anleihen mit einem Schwerpunkt auf Anleihen im oberen Bonitätssegment (BB) und bietet Anlegern Zugang zu einem attraktiven Anlagesegment mit einem überschaubaren Risikoprofil.

Im heutigen Marktumfeld bieten High-Yield-Anleihen eine attraktive Anlagealternative. Sie kombinieren hohe Renditepotenziale mit Diversifikationsvorteilen. Höhere Zinssätze und steigende Inflationsraten haben dazu geführt, dass Anleger zunehmend nach Lösungen suchen, die stabile Erträge und Inflationsschutz bieten. Der Fonds Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield Upper Tier zielt darauf ab, diese Möglichkeiten zu nutzen und gleichzeitig ein solides Risikomanagement durch fokussierte Kreditanalysen und aktive Titelselektion zu gewährleisten.

Langfristige und bewährte Anlagestrategie

Die Anlagestrategie des Fonds verfolgt den langfristigen Ansatz, attraktive Renditen zu erwirtschaften, und investiert hauptsächlich in auf US-Dollar und Euro lautende Anleihen, überwiegend im oberen BB-Bonitätssegment und zu einem geringeren Teil im B-Segment.



Das Fondsmanagement setzt auf einen erprobten Anlageprozess, unabhängige Kreditanalysen sowie eine sorgfältige Titelauswahl und umfassende Risikoüberwachung. Fremdwährungsrisiken werden gegenüber der Basiswährung des Fonds (USD) abgesichert. Zudem können Anleger zwischen währungsabgesicherten Anteilsklassen in Schweizer Franken und Euro wählen. Der Fonds richtet sich ausschließlich an qualifizierte und professionelle Investoren in der Schweiz, Deutschland und Luxemburg. Die Fondsstrategie wurde bereits erfolgreich in einem vergleichbaren Fonds mit verwalteten Vermögen von rund 2 Milliarden US-Dollar umgesetzt.

Umfassendes High-Yield-Know-how



Mit über zwölf Jahren Erfahrung und einem verwalteten High-Yield-Bond-Portfolio von über 3,5 Milliarden US-Dollar gehört Swiss Life Asset Managers zu einem der führenden Anbieter in diesem Segment. Dabei gewährleisten erfahrene Portfoliomanager, die von einem Netzwerk aus Kreditanalysten unterstützt werden, fundierte Anlageentscheidungen.

Interessenabgleich mit den Anlegern



Institutionelle Anleger der Swiss Life-Gruppe investieren als Ankerinvestoren strategisch langfristig in den neuen Fonds. Somit ist eine Angleichung der Interessen zwischen Anlegern und dem Asset Manager sichergestellt.

Daniel Holtz, Head Credit bei Swiss Life Asset Managers, sagt: „Wir freuen uns, das Angebot im Hochzinssegment für unsere Kundinnen und Kunden weiter auszubauen. Wir können auf ein langjähriges Know-how im High-Yield-Segment und auf ein eingespieltes Team zurückgreifen. Wir sind davon überzeugt, dass der neue Fonds dank seiner Anlagestrategie und einem qualitativ hochwertigen Portfolio für die Anleger eine attraktive Investmentmöglichkeit bietet.“