Neuer Hochzinsfonds von Acatis

„Der europäische High Yield Markt hat zurzeit ein sehr reizvolles Rendite-

Risiko-Profil und weist eine absolute Rendite von rund 6 Prozent auf.

Deshalb haben wir uns jetzt für dieses neue Konzept entschieden, das

sich auch klar von unserem erfolgreichen Acatis IfK Value Renten

differenziert“, erläutert Hendrik Leber die Auflage des Acatis Euro

High Yield. Der europäische High Yield Markt liefert im jährlichen

Durchschnitt ähnlich hohe Erträge wie der europäische Aktienmarkt. Im

Aktienbereich wurde 1,0 Prozent Volatilität allerdings mit nur rund 0,4

Prozent Rendite kompensiert, im High-Yield-Bereich hingegen mit

ungefähr 1,0 Prozent.

„Auch die hohe Kreditqualität des Euroraumes im Vergleich zum US-

amerikanischen Markt spricht für einen jetzigen Eintritt in dieses Segment,

und die wieder steigende Anzahl an Neuemissionen erhöht die Auswahl

an attraktiven Investmentchancen.“, so Tobias Engl, der neue Renten-

Spezialist im Hause Acatis.

Tobias Engl wird den Acatis Euro High Yield unabhängig von einer

Benchmark und vor allem aktiv managen. Dadurch hat er den Vorteil

gegenüber passiven Produkten, dass er auch Kapitalmarktineffizienzen

von Emittenten, Sektoren und Ratingklassen ausnutzen kann. Bei der Titelauswahl folgt er, wie von Acatis gewohnt, einer Value-Philosophie mit einen „Bottom-up-Ansatz“. Das heißt, Engl sucht „günstige“ Anleihen, die mehr wert sind als es den Anschein hat.

Für seine Bewertung analysiert er dabei intensiv die Qualität des

jeweiligen Geschäftsmodells, die Qualität des Managements und die

langfristige Tragfähigkeit der Unternehmensbilanz.

Neben der Auswahl nach Value-Kriterien favorisiert Engl zudem

Anleihen, die aufgrund technischer, wirtschaftlicher oder wegen

Liquiditätsfaktoren vorteilhaft bewertet sind. Beispiele hierfür können

Ratingänderungen, Unternehmensübernahmen oder Anpassungen der

Kapitalstruktur sein. Die Investmententscheidungen werden grundsätzlich

mit einem langfristigen Horizont getroffen.

Das Zielportfolio ist konzentriert, jedoch ausreichend diversifiziert. Die

Strategie sieht Investitionen in 50 bis 70 Unternehmen vor. Dabei

investiert Engl ausschließlich in harte Währungen, d.h. Euro, US-Dollar,

Schweizer Franken oder Britisches Pfund. Sein primäres Ziel besteht

darin, über den gesamten Investmentzyklus die risikoadjustierte Rendite

zu maximieren.

Der Acatis Euro High Yield wird unabhängig von einer Benchmark

gemanagt und startet als institutioneller Fonds.

Über Tobias Engl

Tobias Engl studierte Wirtschaftswissenschaften an der Johannes-Kepler-

Universität Linz und an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, an

der er seinen Abschluss in Banking and Finance machte. Er ist CESGA

Holder und CFA Charterholder. Bevor er 2025 zu ACATIS kam, war er

bei der DWS Investment Fondsmanager für Anleihefonds mit

Schwerpunkt Hochzinsanleihen und „Special Situations“. Er hatte dabei

die Position eines Vice President inne. Tobias Engl ist bei der Acatis

Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Portfoliomanager mit

Schwerpunkt Anleihen. Als Co-Manager des Acatis Value Event Fonds

ist er ebenfalls für das Rentenportfolio verantwortlich.