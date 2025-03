Teure Unwetter lassen Gewinn von W&W einbrechen

Unter dem Strich stand ein Gewinn von 36 Millionen Euro – nach 141 Millionen ein Jahr zuvor, wie der Konzern aus der Bausparkasse Wüstenrot und dem Versicherer Württembergische am Freitag in Kornwestheim mitteilte. Die Schaden- und Unfallversicherung sackte wegen der hohen Schäden sogar in die roten Zahlen.

So hatte Starkregen besonders im Rems-Murr-Kreis und teilweise in Oberschwaben im vergangenen Jahr immense Schäden angerichtet. W&W hatte daraufhin im Juli die Gewinnprognose gekappt. Schon im Jahr davor hatten heftige Unwetter und gestiegene Kfz-Schäden den Konzerngewinn einbrechen lassen. Für 2025 stellte Vorstandschef Jürgen Junker im Geschäftsbericht nun einen deutlichen Anstieg in Aussicht, nannte aber keine Zahlen. (dpa-AFX)