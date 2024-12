Tokenisierte Wertpapiere: „Ziel ist der Aufbau einer strategischen Reserve auf deutschem Boden“

Warum gelten Seltene Erden und Technologiemetalle als produktionskritische Rohstoffe?

Kroll: Seltene Erden und Technologiemetalle sind unverzichtbar für moderne Technologien, insbesondere für die Elektromobilität und Energiewende. Sie werden für die Herstellung leistungsstarker Permanentmagnete benötigt, die beispielsweise in Windkraftanlagen und Elektrofahrzeugen essenziell sind. Ohne diese Magnete wäre weder eine effiziente Energienutzung noch der Betrieb von Elektroautos möglich. Die Kombination aus steigender Nachfrage, begrenztem Angebot und geopolitischen Abhängigkeiten macht sie zu produktionskritischen Rohstoffen.

Welche Chancen und Risiken sind mit einem Investment in Seltene Erden verbunden?

Kroll: Investitionen in Seltene Erden bieten institutionellen und privaten Anlegern attraktive Renditechancen. Der globale Umstieg auf grüne Technologien und Elektromobilität treibt die Nachfrage kontinuierlich an. Anleger, die frühzeitig in strategische Metalle investieren, können von potenziellen Preissteigerungen profitieren, die durch Knappheit und zunehmenden Bedarf entstehen.

Die Preise für Seltene Erden unterliegen jedoch starken Schwankungen, insbesondere durch geopolitische Spannungen, Handelskonflikte oder Exportrestriktionen aus Ländern wie China. Zusätzlich könnten ein Wirtschafts- und Zollkrieg zwischen den USA und China zu Lieferengpässen führen, die dramatische Preissprünge zur Folge hätten. In den letzten drei Jahren konnten bereits deutliche Wertsteigerungen verzeichnet werden. Wir sind überzeugt, dass wir erst am Anfang einer möglichen Mega-Hausse stehen.

Welche Ziele verfolgt die Seltene Erden AG?

Kroll: Die Seltene Erden AG ermöglicht Anlegern eine indirekte Beteiligung an strategisch wichtigen Rohstoffen wie Seltenen Erden und Technologiemetallen. Ziel ist der Aufbau einer strategischen Reserve auf deutschem Boden. Statt in risikoreiche Minenprojekte zu investieren, konzentriert sich die AG auf den Erwerb und die sichere Lagerung bereits geförderter Metalle in versicherten Zollfreilagern. Alle Bestände werden über eine Blockchain transparent dokumentiert.

Als reguliertes Kapitalmarktprodukt bietet die AG Investoren gleichrangige Ansprüche und eine höhere Sicherheit im Vergleich zu klassischen Nachrangdarlehen. Flexibilität und Transparenz werden durch eine digitale Zeichnungsstrecke und einen Zweitmarkt gewährleistet. Langfristig möchte die AG unabhängige Lieferketten schaffen und so die Abhängigkeit von Importen reduzieren, was angesichts geopolitischer Unsicherheiten essenziell ist.

Auf welche Metalle fokussiert sich die Seltene Erden AG?

Kroll: Die Seltene Erden AG konzentriert sich auf zehn strategische Metalle und Oxide, darunter Indium, Germanium, Rhenium und Neodymoxid. Diese Metalle spielen eine zentrale Rolle in Schlüsseltechnologien wie Elektromobilität, Halbleitertechnik, Medizintechnik und erneuerbaren Energien.

Ein besonderer Fokus liegt auf Metallen mit hohem Wertsteigerungspotenzial, deren Nachfrage aufgrund technologischer Entwicklungen wie Human-Robotik-Systemen weiter steigen dürfte. Diese Systeme benötigen leistungsstarke Magnete, die ohne Seltene Erden nicht umsetzbar sind.

Anleger können sich über den Erwerb von digitalen Aktien beteiligen. Was sind die Vor- und Nachteile?

Kroll: Die Seltene Erden AG bietet Investoren tokenisierte Aktien an. Diese verbinden die Vorteile klassischer Aktien mit der Sicherheit und Transparenz der Blockchain-Technologie. Transaktionen und Besitzverhältnisse werden manipulationssicher dokumentiert, und das Aktienbuch liegt direkt auf der Blockchain. Dadurch entfallen teure Abwicklungsprozesse wie das Clearstream-Verfahren.

Tokenisierte Aktien bieten zudem eine höhere Liquidität, da sie auf spezialisierten Plattformen gehandelt werden können. Diese moderne Form der Kapitalbeteiligung macht das Investment zukunftsfähig und flexibel.

Auf welchen Plattformen werden die Aktien gehandelt?

Kroll: Die digitalen Aktien der Seltene Erden AG werden auf Plattformen für digitale Wertpapiere gehandelt. Ein Marketmaker sorgt für faire Handelsspannen und gewährleistet die Liquidität, wodurch Anleger beim Ein- und Ausstieg unterstützt werden.

Wie wird der Wert der Aktien ermittelt?

Kroll: Der Wert der Aktien basiert auf dem aktuellen Marktpreis der physisch hinterlegten Metalle, die im Besitz der Seltene Erden AG sind. Dieser Wert wird regelmäßig angepasst und kann von Investoren transparent auf der Blockchain eingesehen werden. Marktbewegungen, Nachfrage und geopolitische Entwicklungen beeinflussen die Bewertung.

Welche Rolle spielt die Blockchain im Geschäftsmodell der Seltene Erden AG?

Kroll: Die Blockchain-Technologie gewährleistet höchste Transparenz und Sicherheit. Alle Einlagerungen, Transaktionen und Besitzverhältnisse werden fälschungssicher dokumentiert. Mithilfe der Finomet-Plattform können Investoren den Bestand und Wert der Metalle in Echtzeit einsehen. Diese Technologie bietet Transparenz und Schutz vor Manipulationen, wodurch sie sich als echter Wettbewerbsvorteil im Rohstoffmanagement etabliert.

Welche Trends erwarten Sie im Segment Seltene Erden für 2025?

Kroll: Wir erwarten eine weiter steigende Nachfrage nach Seltenen Erden, insbesondere durch die Elektrifizierung von Fahrzeugen, den Ausbau erneuerbarer Energien und technologische Innovationen. Begrenzte Kapazitäten in der Förderung und Verarbeitung, vor allem in China, könnten die Preise weiter in die Höhe treiben. Ein möglicher Wirtschafts- und Zoll-Krieg zwischen den USA und China könnte die Situation zusätzlich verschärfen.

Die bisherigen Wertsteigerungen zeigen jedoch das Potenzial dieser Assetklasse. Wir sind überzeugt, dass wir erst am Anfang eines langfristigen Aufwärtstrends stehen.

