Canada Life Bilanz 2024 – Meilenstein nach 25 Jahren Marktpräsenz

Canada Life hat 2024 in Deutschland ein solides Wachstum erzielt. Der Lebensversicherer steigerte seinen Umsatz um über drei Prozent und überschritt dabei erstmals die Marke von einer Milliarde Euro. Das verwaltete Vermögen legte um mehr als zehn Prozent zu und lag zum Jahresende bei über zehn Milliarden Euro. Auch das Neugeschäft entwickelte sich positiv und erreichte mit 163 Millionen Euro ein leichtes Plus gegenüber dem Vorjahr.

Wachstumstreiber: Risikoprodukte und Einmalbeiträge

Besonders erfolgreich waren die Risikoprodukte. In diesem Segment konnte der Versicherer das Neugeschäft um neun Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern. Die Berufsunfähigkeitsversicherung legte sogar um 15 Prozent zu. Auch im Einmalbeitragsgeschäft verzeichnete der Anbieter Zuwächse. Die Basisrenten stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent, die Privatrenten um acht Prozent.

Dr. Igor Radović, Vorstandsmitglied bei Canada Life, sieht das Unternehmen gut aufgestellt: „Wir freuen uns, dass wir trotz der Markt-Herausforderungen ein starkes Ergebnis erzielen konnten. Canada Life ist nun 25 Jahre auf dem deutschen Markt als Verfechter der unabhängigen Finanzberatung aktiv – und hat nie aufgehört, für Kunden neue, innovative Wege zu gehen.“

Als Beispiele nennt er Weiterentwicklungen in der Berufsunfähigkeits- und Grundfähigkeitsversicherung, aber auch Verbesserungen bei der Beratung rund um den Rentenbeginn. „Unser Erfolg bei Einmalbeiträgen und bei der Unterstützung der Beratung zeigen, dass sich Innovationen und die konsequente Arbeit an Lösungen für Geschäftspartner und Kunden lohnen“, so Radović weiter.

Canada Life Assurance Europe betreut in Deutschland inzwischen rund 620.000 Versicherungsverträge im Bereich Risikoschutz und Altersvorsorge. Im Zuge einer umfassenden technologischen Erneuerung der Verwaltungssysteme will der Versicherer in den kommenden Jahren weiter wachsen.