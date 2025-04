Trotz Turbulenzen: Liechtenstein Life legt deutlich zu

Die Liechtenstein Life Assurance AG hat 2024 erneut ein starkes Wachstum erzielt. Trotz eines schwankenden Marktumfelds legte der Versicherer in nahezu allen Kennzahlen zu – und das bereits im achten Jahr in Folge. Besonders die Kernmärkte Schweiz und Deutschland entwickelten sich nach Unternehmensangaben sehr dynamisch.

Die Bilanzsumme des Unternehmens stieg um 31,2 Prozent auf rund 1,4 Milliarden Euro. Auch die Bruttobeiträge wuchsen deutlich – um über 17 Prozent auf etwa 352,2 Millionen Euro (Vorjahr: 300,9 Millionen Euro). Das Annual Premium Equivalent (APE) erreichte rund 265,6 Millionen Euro, ein Zuwachs von 17,4 Prozent. Die Einmalbeiträge stiegen auf 96,3 Millionen Euro, was einem Plus von rund 15,9 Prozent entspricht.

Kräftig zulegen konnte Liechtenstein Life auch bei den verwalteten Vermögenswerten: Die Assets under Management wuchsen um 32,8 Prozent auf rund 1,2 Milliarden Euro. Der Jahresgewinn erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 9,8 Prozent auf 14,6 Millionen Euro.

Wachstum in Deutschland: Plus bei Beiträgen und Verträgen

In Deutschland, wo Liechtenstein Life seit 2015 am Markt ist, stiegen die laufenden Beiträge und Einmalprämien zusammen um 14,1 Millionen Euro auf 120,4 Millionen Euro – ein Anstieg von 13,3 Prozent. Die Zahl der Verträge erhöhte sich um 12,4 Prozent auf über 41.000.

Ein Grund für den anhaltenden Erfolg sieht das Unternehmen in dem investmentorientierten Produktangebot: ein breit aufgestelltes Fondsuniversum mit rund 500 Fonds sowie die Möglichkeit, Policen individuell an die Bedürfnisse der Kunden anzupassen. Aktuell bietet Liechtenstein Life in Deutschland die Rentenversicherung „Liechtenstein Life Invest“, die Lebensversicherung „Liechtenstein Life Wealth“ und seit März 2025 die Basisrente „Liechtenstein Life Pension“ an.

„Wir freuen uns, dass unsere Produktinnovationen und unsere konsequente Kundenorientierung uns auch im herausfordernden Marktumfeld des vergangenen Jahres einen deutlichen Wachstumsschub ermöglicht haben“, kommentiert CEO Dr. Aron Veress die Geschäftsentwicklung.

Ausblick 2025: Fokus auf Beratung und Investmentlösungen

Für das laufende Jahr plant der Versicherer, insbesondere in Deutschland weiter zu wachsen. Im Mittelpunkt stehen dabei investmentbasierte Vorsorgelösungen und digitale Vertriebsunterstützung für Vermittler, um eine individuell zugeschnittene Kundenberatung zu ermöglichen.