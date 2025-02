Ausgelöst wurde der Ansturm durch die Befürchtung, dass der neue US-Präsident Donald Trump Zölle auf künftige transatlantische Transfers erheben wird. Diese Befürchtungen haben den Preis für New Yorker Gold-Futures-Kontrakte bis zu 50 US-Dollar pro Feinunze über die Londoner Goldnotierungen getrieben, sodass die Goldbanken und jetzt auch die Spekulanten versuchen, diese Lücke auszunutzen.

Doch dank des Ansturms und der noch nicht erhobenen Zölle enthalten die US-Lagerhausberichte genug Gold, um die gesamte Nachfrage der Verbraucher und der Industrie des Landes für vier Jahre zu decken. Da die heimischen Minen bereits zwei Drittel der jährlichen Nachfrage decken, hätte die Einführung von 100-prozentigen Zöllen auf alle US-Goldimporte bis Januar 2029, dem möglichen Ende von Trumps Amtszeit, wahrscheinlich nur geringe Auswirkungen auf die dortigen Goldpreise.

Adrian Ash, Director of Reseach bei BullionVault, kommentierte die Situation wie folgt: „Ja, es gibt eine Knappheit auf dem Londoner Goldmarkt, aber es ist ein Mangel an Arbeitskräften und Lastwagen. In New York dagegen gibt es jetzt eine Goldschwemme“.

Die derzeitige „Panik“ auf dem Markt lässt sich bis Anfang Dezember zurückverfolgen, als die Möglichkeit von Zöllen in Höhe von 10 Prozent auf alle Einfuhren in die USA die Gold- und Silbermärkte erstmals verunsicherte. Dies führte zu einer strategischen Verlagerung der Gold- und Silberbanken, die Metall nach New York brachten, um sich gegen mögliche Kosten abzusichern, obwohl der Markt skeptisch war, dass solche Zölle tatsächlich eingeführt würden.

Die Verlagerung von Edelmetallen über den Atlantik, die in erster Linie der Arbitrage dient, hat zu einem Überangebot in den New Yorker Lagerhäusern geführt. Dies war jedoch nicht der Hauptgrund für den jüngsten Preisanstieg von Gold. Stattdessen stützen geopolitische Spannungen, volatile Aktienmärkte und die langfristige Abwertung der westlichen Währungen den Aufwärtstrend des Edelmetalls.

Wenn man eine Preisdifferenz ausnutzt, bedeutet das in der Regel, dass sie irgendwann verschwindet. Jetzt sind die New Yorker Lagerhäuser mit Metall überfüllt. Wer immer noch versucht, Gold in London zu kaufen oder zu leihen und es in die USA zu verschiffen, nur um von der Preisdifferenz zu profitieren, anstatt die tatsächliche Nachfrage zu decken, riskiert, Geld zu verlieren.

Trotz allem hat die Situation zwischen New York und London zweifellos dazu beigetragen, dass Gold eine Reihe neuer Allzeithochs erreicht hat. In US-Dollar ausgedrückt, erreichte Gold bis Mittwoch fünf neue Höchststände in fünf Tagen, während britische Anleger im Jahr 2025 bereits elf neue Höchststände verzeichnet haben, nach einem Rekord von 40 neuen Höchstständen im gesamten Jahr 2024. Die Nachfrage nach New Yorker Futures stieg zunächst aufgrund von Spekulanten, die versuchten, Druck auf die Bullionbanken auszuüben – was in der Regel keine kluge Entscheidung ist. Weiterhin versuchten sie, von dem Trend zu profitieren. Diese erhöhte Nachfrage nach Edelmetall in London hat wiederum die physischen Goldpreise weltweit in die Höhe getrieben.

Diese Situation darf jedoch nicht mit den Hauptfaktoren verwechselt werden, die den Aufwärtstrend des Goldes antreiben. Geopolitische Spannungen, volatile Aktienmärkte und die langfristige Abwertung westlicher Währungen bilden weiterhin eine solide Grundlage für den Goldmarkt. Sollte sich die Situation zwischen New York und London entspannen und zu einer vorübergehenden Abschwächung führen, könnte dies für neue Käufer eine hervorragende Gelegenheit für Investitionen sein.