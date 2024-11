Überschussbeteiligungen 2025: Nürnberger hebt an

Die Nürnberger Lebensversicherung (NLV) hat eine Erhöhung ihrer Gesamtverzinsung bekannt gegeben. Im Jahr 2025 wird die laufende Verzinsung für Lebens- und Rentenversicherungen um 0,20 Prozent auf 2,95 Prozent angehoben.

Die Gesamtverzinsung der aktuellen Tarifgeneration, einschließlich Schlussüberschuss, erreicht nun rund 3,37 Prozent, teilte der Versicherer mit – im Vergleich zu 3,15 Prozent für 2024.

Nürnberger Lebens-und Krankenversicherungsvorständin Katja Briones-Schulz Foto: Nürnberger

Katja Briones-Schulz, im Konzernvorstand zuständig für die Lebensversicherung, betont die besondere Bedeutung dieses Schritts: „Wir setzen damit ein Zeichen, dass die NLV nicht nur ein finanziell stabiles Unternehmen ist, sondern auch ihren Kunden ein verlässlicher Partner ist und bleibt.“

In den Einkommensschutz-Tarifen (EKS), lässt die NLV die Gesamtverzinsung unverändert. Für die Bestandsverträge in der Berufsunfähigkeitsversicherung bedeutet das eine Konstanz in der Überschussbeteiligung seit nunmehr 30 Jahren. Werte nennt der Versicherer hier allerdings nicht.

In den kommenden Wochen werden immer mehr Lebensversicherer ihre Überschussdeklarationen für 2025 veröffentlichen. Die Cash. Redaktion wird die Übersicht daher kontinuierlich updaten.