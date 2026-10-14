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„Unser Immobilienfonds ist kein Zockerprodukt“ - Cash. im Talk mit Gordon Grundler (Primus Valor)

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Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min

Cash. spricht mit Gordon Grundler, Vorstand der Primus Valor AG, darüber, ob die Investition in die Sanierung und Modernisierung von Bestands-Wohnimmobilien noch in die Zeit passt, was er zu generellen Vorbehalten gegenüber dem Produkt geschlossener Fonds sagt und für welche Investoren seine Fonds geeignet sind.

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Foto: Primus Valor AG / Adobe Stock - Tiberius Gracchus / Montage: Cash.; Hinweis: Das Gebäude im Hintergrund ist nicht Bestandteil des aktuellen Fonds von Primus Valor.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Titel Cash. Ausgabe 10/26
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Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/unser-immobilienfonds-ist-kein-zockerprodukt-cash-im-talk-mit-gordon-grundler-primus-valor-727551/

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