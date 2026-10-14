„Unser Immobilienfonds ist kein Zockerprodukt“ - Cash. im Talk mit Gordon Grundler (Primus Valor)

Zum Start des Videos auf das Foto klicken.
Foto: Primus Valor AG / Adobe Stock - Tiberius Gracchus / Montage: Cash.; Hinweis: Das Gebäude im Hintergrund ist nicht Bestandteil des aktuellen Fonds von Primus Valor.
Cash. spricht mit Gordon Grundler, Vorstand der Primus Valor AG, darüber, ob die Investition in die Sanierung und Modernisierung von Bestands-Wohnimmobilien noch in die Zeit passt, was er zu generellen Vorbehalten gegenüber dem Produkt geschlossener Fonds sagt und für welche Investoren seine Fonds geeignet sind.
Zum Start des Videos auf das Foto klicken.
Foto: Primus Valor AG / Adobe Stock - Tiberius Gracchus / Montage: Cash.; Hinweis: Das Gebäude im Hintergrund ist nicht Bestandteil des aktuellen Fonds von Primus Valor.