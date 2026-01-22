Newsletter
VanEck verstärkt Vertrieb für Deutschland und Österreich

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Tolga Özkan
Foto: VanEck
Tolga Özkan

VanEck erweitert sein Vertriebsteam im deutschsprachigen Raum und setzt dabei auf Erfahrung aus ETF-Vertrieb und Wealth Management. Seit Jahresbeginn unterstützt Tolga Özkan den Ausbau der Marktpräsenz in Deutschland und Österreich.

VanEck baut den Vertrieb im deutschsprachigen Markt aus. Seit dem 1. Januar 2026 verstärkt Tolga Özkan als ETF Sales Manager das Team um Florian Körner am Standort Frankfurt. Er ist für die Betreuung von Vermögensverwaltern und Banken in Deutschland und Österreich verantwortlich.

Özkan bringt Erfahrung aus unterschiedlichen Bereichen der Finanzbranche mit. Der studierte Volkswirt und zertifizierte ESG-Analyst war zuvor im ETF-Vertrieb bei Franklin Templeton tätig sowie im Private Banking und Wealth Management bei Berenberg und BNP Paribas Wealth Management.

Mit dem Neuzugang reagiert VanEck auf die wachsende Nachfrage institutioneller und professioneller Investoren im deutschsprachigen Raum. Der Ausbau des Vertriebsteams soll die Präsenz des Hauses bei bestehenden und neuen Partnern weiter stärken.

