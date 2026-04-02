Weltraum boomt: Diese Aktien und ETFs können von der NASA-Mission profitieren

Artemis II ist mehr als ein symbolträchtiger Flug zum Mond. Die Mission ist Teil eines langfristig angelegten NASA-Programms, das den Aufbau einer dauerhaften Infrastruktur im All vorsieht. Geplant sind unter anderem Mondstationen und perspektivisch bemannte Marsmissionen. Damit entsteht rund um das Projekt ein weit verzweigtes Netzwerk aus Unternehmen, Zulieferern und Technologiepartnern.

Zu den wichtigsten börsennotierten Akteuren zählen Lockheed Martin als Entwickler der Orion-Kapsel, Boeing als zentraler Partner für die Schwerlastrakete SLS und Northrop Grumman mit Antriebssystemen und Boostern. Auch Airbus ist beteiligt, etwa über das Servicemodul der Kapsel. Hinzu kommen private Raumfahrtunternehmen wie SpaceX und Blue Origin, die mit eigenen Technologien und Geschäftsmodellen den Wettbewerb verschärfen.

Für Anleger zeigt sich damit ein grundlegender Wandel. Raumfahrt ist längst nicht mehr nur ein staatliches Prestigeprojekt, sondern entwickelt sich zu einem eigenständigen Wirtschaftssektor. Der globale Space-Markt erreicht bereits heute ein Volumen von mehreren hundert Milliarden Dollar. Wachstumstreiber sind nicht nur staatliche Programme, sondern auch kommerzielle Anwendungen wie Satellitenkommunikation, Erdbeobachtung und perspektivisch die Nutzung von Rohstoffen im All.

Raumfahrtaktien zwischen Staatsaufträgen und NewSpace

Aus Anlegersicht lassen sich mehrere Zugänge unterscheiden. Klassische Luftfahrt- und Rüstungskonzerne profitieren direkt von staatlichen Aufträgen und langfristigen Verträgen. Das sorgt für vergleichsweise planbare Cashflows, begrenzt aber oft das Wachstum und erhöht die Abhängigkeit von politischen Entscheidungen. Deutlich dynamischer ist der NewSpace-Sektor mit Unternehmen wie Rocket Lab, AST SpaceMobile oder Intuitive Machines. Viele dieser Firmen setzen auf niedrigere Kosten und skalierbare Modelle, sind aber noch nicht profitabel und entsprechend spekulativ.

Eine oft weniger beachtete Rolle spielt die Zulieferindustrie. Hersteller von Satellitenkomponenten, Kommunikationstechnik oder spezialisierten Materialien profitieren indirekt vom Ausbau der Raumfahrtinfrastruktur. Diese Unternehmen stehen seltener im Rampenlicht, bieten dafür aber häufig eine breitere Exponierung gegenüber dem Trend. Für viele Anleger kann das ein defensiverer Zugang zum Thema sein.

Wer das Risiko einzelner Titel scheut, findet in spezialisierten ETFs eine Alternative. Sie bündeln etablierte Industriekonzerne und wachstumsstarke NewSpace-Firmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das sorgt für mehr Streuung, beseitigt die Risiken des Sektors aber nicht. Die Branche bleibt kapitalintensiv, technologisch anspruchsvoll und stark von staatlichen Budgets abhängig. Verzögerungen, technische Probleme oder politische Kurswechsel können Projekte und Bewertungen unmittelbar treffen. Die Diskussion um den Hitzeschild von Artemis II macht deutlich, dass selbst bei Milliardenprogrammen zentrale Unsicherheiten bestehen.