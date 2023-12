ALH verbessert Schnittstellenfähigkeit des Finanz- und Versicherungsmanagers fin4u

Die Neuentwicklung biete nun großes Potenzial für zukünftige Anbindungen bis hin zur Entwicklung zum digitalen Ökosystem, teilte die ALH mit. „Fin4u“ wird auch künftig sowohl als App wie auch als Webanwendung verfügbar sein. Zielbild ist ein sogenanntes und umfangreiches „Financial Home“, also eine Art digitale Heimat für alle Versicherungs- und Finanzdaten einer Person. Wie bei einem Gebäude die Stromkabel, werden in „fin4u“ die Daten in einer Art Verteilerkasten miteinander verbunden. Auf diese Weise werde es perspektivisch möglich, zusätzliche Mehrwertservices durch Datenschnittstellen anzubinden, teilte die ALH mit. Verbessert sind in der neuen Version auch das Design und die Nutzerführung.

„fin4u“ bietet Nutzern eine Übersicht über Versicherungsverträge und den gesamten Finanzstatus mit Bausparverträgen, Kontoguthaben oder Depotwerten. Über die Fotofunktion lassen sich sämtliche Dokumente hochladen, sie sind somit immer und überall für den Nutzer zugänglich. Zudem seien dort nach Angaben des Versicherers Anpassungen von Verträgen schnell und einfach möglich. Gesichert werden die Daten auf Servern in Deutschland.

Die Kunden-App fin4u ist darüber hinaus Voraussetzung für den digitalen Dokumentenversand und somit die #papierlos-Tarife der Alte Leipziger Versicherung AG (Sachversicherung). Es ist ein erklärtes Nachhaltigkeitsziel der ALH Gruppe, den Papierverbrauch in den nächsten Jahren drastisch zu reduzieren und die bestehenden Prozesse nach und nach so anzupassen, dass sie rein digital ablaufen.