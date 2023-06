Versicherungsberatung von WTW holt Kennet Otto als Leiter für Commercial Underwriting

Mit der neu geschaffenen Position fokussiert sich WTW stärker auf die digitale Transformation jenseits des Privatkundengeschäfts. Otto wird die strategischen und technologischen Beratungsleistungen für gewerbliches und industrielles Underwriting in Nord- und Mitteleuropa ausweiten.

„Damit Versicherungsunternehmen auch in Zukunft profitabel bleiben, setzen wir an vielen Stellen im Daten- und Prozessmanagement, in Technik und Kultur an – sie alle sind relevant für erfolgreiches Underwriting und Portfoliomanagement“, sagt Stefanie Schriek, Leiterin der deutschen Versicherungsberatung. „Mit seinen hervorragenden Kenntnissen über die Digitalisierung von Geschäftsprozessen und seiner langjährigen Erfahrung im Underwriting von Großrisiken ist Kennet Otto hierfür ideal positioniert.“

Experte für digitale Transformation im Underwriting

Als interdisziplinär geprägter Versicherungsmanager im Gewerbe- und Industriegeschäft war Otto in globale IT-Großprojekte sowie Fusions- und Integrationsprojekte involviert. „Für Industrieversicherer ist es höchste Zeit, sich im Underwriting mit automatisierten Prozessen und technisch unterstützten Analysen ihres Risikoportfolios und Pricings auseinanderzusetzen“, sagt Otto. „Jetzt geht es darum, in die jeweils nächste Ausbaustufe zu investieren und diese zu ihrem Vorteil zu nutzen.“



Vor WTW zeichnete Otto als Chief Insurance Officer, Geschäftsführer und Generalbevollmächtigter des Assekuradeurs COGITANDA für das Underwriting, Pricing, Portfolio- und Produktmanagement im Cybergeschäft verantwortlich. 2021 leitete er die Sach-/Haftplicht-Industriekundenabteilung bei der Signal-Iduna. Davor verbrachte der promovierte Rechtsanwalt 20 Jahre bei HDI Global, wo er unter anderem als Chief Operating Officer, fachlicher Gesamtprojektleiter für ein IT-Großprojekt sowie für das Haftpflicht-Underwriting im Industriesegment verantwortlich war.

Der Geschäftsbereich ICT (Insurance Consulting and Technology) unterstützt Versicherungsgesellschaften mit versicherungstechnischer und strategischer Beratung sowie mit Technologielösungen.