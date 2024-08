Vorschau EZB-Sitzung: Für Immobilienkäufer öffnet sich ein interessantes Zeitfenster

Erfreuliche Nachrichten für Immobilienkäufer: Mit 2,9 Prozent für 10 Jahre Laufzeit und sehr gute Bonitäten lagen die Top-Bauzinsen zum ersten Mal seit Jahresanfang wieder (deutlich) unter der 3-Prozent -Marke. Im Durchschnitt wurden Hypothekendarlehen im Juli und August mit um die 3,2 Prozent verzinst. Auch damit lagen sie schon wieder ein gutes Stück unter den 3,5 Prozent, mit denen Häuslebauer in den letzten Monaten kalkulieren mussten. Die Zinsen nehmen damit ein Stück weit vorweg, was die Kapitalmärkte von der Europäischen Zentralbank erwarten: eine weitere Zinssenkung um 0,25 Prozent auf der Notenbanksitzung am 18. September. Die amerikanische Notenbank Fed hat am vergangenen Freitag in Jackson Hole ebenfalls eine Lockerung der Zinspolitik angekündigt. Für Immobilienkäufer öffnet sich damit ein interessantes Zeitfenster, da wir für die nächste Zeit nicht von weiteren signifikanten Zinsentwicklungen nach unten ausgehen und die Immobilienpreise seit einiger Zeit wieder steigen.

Oliver Kohnen ist seit 2023 bei Baufi24 als Head of Franchise tätig, seit 2024 auch als Geschäftsführer neben Tomas Peeters. Zuvor war er bei verschiedenen Instituten der Finanzbranche beschäftigt. Er bewertet in seinem Zinskommentar regelmäßig die wirtschaftspolitische Lage und deren Auswirkungen auf die Bauzinsen.