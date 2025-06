Baufinanzierung: Zickzackkurs bei Darlehenssumme

Unabhängig von punktuellen Schwankungen der Bauzinsen verläuft die Entwicklung des Tilgungssatzes nahezu horizontal. Seit Jahresbeginn lag dieser Wert in jedem Monat entweder bei 1,72 oder 1,73 Prozent. Im Mai tilgen Kaufende einer Immobilie ihren Kredit mit einem Satz von 1,72 Prozent, genau wie auch im Vorjahresmonat.

Der Anteil von KfW-Darlehen am gesamten Baufinanzierungsvolumen beträgt im Mai 7,89 Prozent – ein Plus von 0,37 Prozent gegenüber April. Die Nachfrage nach diesen staatlichen Fördermitteln war schon ausgeprägter: Im September 2023 lag ihre Quote bei 10,62 Prozent. Nichtsdestotrotz bedeutet der aktuelle Wert eine Steigerung und den größten Anteil im laufenden Jahr.

Die Höhe der Darlehenssumme folgt seit Jahresbeginn einem Zickzackkurs. Im Mai leihen sich Immobilienkaufende 313.000 Euro bei einem Kreditinstitut, um sich den Wunsch eines Eigenheims zu erfüllen. Im April waren es 310.000 Euro. Im Mai 2024 lag die Darlehenssumme mit 299.000 Euro letztmalig unterhalb der 300.000-Euro-Marke.

Auch der fremdfinanzierte Anteil am Beleihungswert einer Immobilie verzeichnet im Mai einen Zuwachs: Der Beleihungsauslauf misst 86,37 Prozent. Seit Januar 2024 haben Immobilienkaufende fast ausnahmslos mehr als 86 Prozent ihres Wohneigentums fremdfinanziert, lediglich in diesem März waren es 85,57 Prozent. Im Mai 2022 lag der Beleihungsauslauf mit 79,83 Prozent letztmalig unterhalb von 80 Prozent. Aktuell bringen Kreditnehmende demnach anteilig weniger Eigenkapital in ihre Baufinanzierung ein.



Die Standardrate bewegt sich seit Jahresbeginn in einem Korridor zwischen 1.393 und 1.458 Euro. Im Mai beziffert sich die Rate, die sich auf Grundlage einer Darlehenssumme über 300.000 Euro, zwei Prozent Tilgung, 80 Prozent Beleihungsauslauf und einer zehnjährigen Zinsbindung berechnet, auf 1.445 Euro. Die Dauer der Zinsbindung bleibt im Mai weitestgehend auf demselben Stand wie im April: Sie liegt bei zehn Jahren und sieben Monaten.