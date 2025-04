Votum: Gründer sollten drei Jahre von Altersvorsorge-Pflicht ausgenommen bleiben

Die Zahl der Selbständigen in Deutschland sei in den vergangenen zehn Jahren um 14 Prozent gesunken, die Gründungszahlen sogar um rund 20 Prozent, heißt es in einer Pressemitteilung von Votum. Dieser doppelte Rückgang verdeutliche eine alarmierende Entwicklung: „Unternehmerisches Engagement verliert zunehmend an Boden – mit spürbaren Konsequenzen für die Innovationskraft, die Wettbewerbsfähigkeit und das wirtschaftliche Wachstum Deutschlands. Wenn immer weniger Menschen ein Unternehmen gründen oder sich selbständig machen, fehlt es nicht nur an Ideenvielfalt und wirtschaftlicher Dynamik, sondern auch an stabilen Säulen für Beschäftigung, Wertschöpfung und die langfristige Zukunftssicherung des Landes.“

Die Allianz fordert eine Verbesserung der politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Selbständige. Dies sind die Kernforderungen, die in einem gemeinschaftlichen Positionspapier zusammengetragen wurden: