Wealth Management von Schroders personell verstärkt

Sein Fokus wird darauf liegen, für Schroders den Wachstumsmarkt Deutschland im Private Wealth Management auszubauen. Von Zürich aus verantwortet Urs Büchi den deutschen Markt und berichtet an Isabelle Blöchlinger-Brechbühl, Head Swiss/German Clients & IAM Team.

Als global agierender Wealth Manager bietet Schroders an ausgewählten internationalen Standorten lokale Kompetenz für hochvermögende Kund:innen (HNWI und UNHWI), Family Offices und Vermögensberater an. Deutschland bildet dabei einen Kernmarkt mit attraktiven Wachstumsaussichten.

Mit 25 Jahren Erfahrung im nationalen und internationalen Wealth Management für die UBS mit Schwerpunkt Deutschland bringt Urs Büchi umfassende Kenntnisse in der strategischen Vermögensberatung und dem Portfoliomanagement für hochvermögende Kund:innen mit. Seit 1998 besetzte der gebürtige Schweizer verschiedene Positionen bei der UBS in der Schweiz und Deutschland, unter anderem auch in leitender Position. Bis zu seinem Wechsel zu Schroders war Urs Büchi als Relationship Manager Wealth Management für die Neugewinnung von Kund:innen aus dem Segment UHNWI und die Entwicklung des deutschen Kundenportfolios verantwortlich.

Urs Büchi hält einen Dual Master der Universität Rochester (USA) und der Universität Bern. Zudem hat er Abschlüsse von anerkannten Universitäten in Deutschland und der Schweiz erlangt, unter anderem von der Frankfurt School of Finance und der Kalaidos School of Banking and Finance in Zürich.

Adrian Nösberger, CEO, Schroder & Co Bank AG, Schweiz, kommentierte: „Deutschland ist für uns der wichtigste Wachstumsmarkt. Zum einen sehen wir hier eine steigende Zahl von vermögenden Kund:innen. Zum anderen haben diese Privatkunden gerade in Deutschland einen ausgeprägten Wunsch nach individuellen Lösungen mit klarem Anlagehorizont, den wir dank unserer umfassenden und langjährigen Expertise an lokalen und internationalen Standorten bestens erfüllen können. Mit Urs Büchi stärken wir unsere Lösungskompetenz für hochvermögende Kund:innen in Deutschland.“

Isabelle Blöchlinger-Brechbühl, Head Swiss/German Clients & IAM, fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr, Urs Büchi als Market Head Germany begrüßen zu dürfen. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der strategischen Betreuung und Entwicklung von hochvermögenden Kund:innen ist er eine große Bereicherung für Schroders und wird unseren Kund:innen genau das bieten können, was sie benötigen: Individuelle und zielgerichtete Lösungen für ihr Vermögen. Mit diesem Schritt tragen wir nicht nur der starken Nachfrage unserer Kunden Rechnung, sondern wollen auch das Segment der Vermögensverwaltung in Deutschland weiter ausbauen.“

Alexander Prawitz, Leiter der Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, erklärte: „Vermögende Privatkunden sind seit jeher eine zentrale Kundengruppe von Schroders. Auch in Deutschland stehen für uns die Bedürfnisse dieser geschätzten Kund:innenn stets im Fokus. Mit Urs Büchi können wir nun einen ausgewiesenen Experten in unserem Team bei Schroders begrüßen, dessen Fachwissen und Engagement einen bedeutenden Mehrwert für uns und unsere Kund:innen schaffen wird.“