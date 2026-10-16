Wechsel an der Spitze des Deutschlandgeschäfts von Schroders

Patrick Schwyzer übernimmt die Leitung des Deutschlandgeschäfts von Schroders. Sein Vorgänger Alexander Prawitz verlässt das Unternehmen. Die Kundenbetreuung soll durch die bestehenden Teams gesichert bleiben. Zugleich setzt der Vermögensverwalter auf weiteres Wachstum in mehreren Geschäftsbereichen.

Schroders ordnet die Führung seines Deutschlandgeschäfts neu: Patrick Schwyzer, Europachef des Vermögensverwalters, übernimmt die Leitung in enger Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Kundensegmente. Alexander Prawitz, bislang Leiter der Region Deutschland, Österreich, Mittel- und Osteuropa sowie Mittelmeerraum, verlässt das Unternehmen, um sich neuen Herausforderungen zu widmen.

Die Teams für institutionelle und Wholesale-Kunden sollen die Betreuung und Pflege der Kundenbeziehungen in der Region fortsetzen. Das lokale Management-Team arbeitet künftig eng mit Schwyzer zusammen, der auch die Client Group Europe leitet.

„Mit unserem Leadership-Team für Wealth-, Wholesale-Kunden sowie für Institutionelle Kunden sind wir hervorragend aufgestellt, um die nächste Phase des Wachstums in unserem strategischen Kernmarkt Deutschland einzuläuten. Ausgehend von dieser soliden Grundlage schlagen wir ein neues Kapitel auf, das eine Vielzahl neuer Chancen eröffnet. Mit Vorfreude blicken wir in die Zukunft in der Überzeugung, dass unser starkes Team auch in der Zukunft hervorragende Ergebnisse für unsere Kunden in der Region erzielen wird. Wir danken Alexander Prawitz für seinen bedeutenden Beitrag, den er über viele Jahre hinweg in verschiedenen Funktionen für Schroders geleistet hat, und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft“, sagt Schwyzer.

Schroders baut Geschäft mit Private Markets und ETFs aus

Schroders verweist auf die Entwicklung seines Geschäfts in Deutschland, Mittel- und Osteuropa sowie der Mittelmeerregion. Neben dem Neugeschäft habe sich das Unternehmen als strategischer Partner im Wealth-Geschäft und als Anbieter komplexer Anlagelösungen für institutionelle Kunden positioniert. Das Private-Markets-Geschäft habe zuletzt Mandate in den Bereichen Private Equity und Infrastructure Debt gewonnen.

Ein Jahr nach dem Einstieg in aktive ETFs zählt Schroders nach eigenen Angaben zu den zehn größten Anbietern in diesem Segment in Europa. Zudem hat das Unternehmen sein Vertriebsteam verstärkt: Thomas Treml wurde zum 1. Oktober 2026 Client Director Wholesale. Er folgt auf Georg von Wulffen, der im Juli 2026 zum Leiter Wealth Clients Deutschland und Österreich befördert wurde.