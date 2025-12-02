Schroders holt ETF-Strategen und überschreitet Milliardenmarke bei ETFs

Schroders hat Tom Stephens zum ersten Head of Exchange Traded Funds (ETFs) ernannt. Die neu geschaffene Position soll die strategische Weiterentwicklung des globalen ETF-Geschäfts vorantreiben. Stephens kommt von JP Morgan Asset Management, wo er acht Jahre lang als International Head of ETF Capital Markets tätig war.

Bei Schroders wird Stephens künftig die globale ETF-Strategie verantworten – von der Produktentwicklung über die Infrastruktur bis hin zu Vertrieb und Kundenbindung. Die Personalie unterstreicht die wachsende Bedeutung, die das ETF-Segment im Hause Schroders einnimmt. Insbesondere aktive ETFs verzeichnen eine steigende Nachfrage seitens der Kunden.

Die Ernennung fällt zeitlich mit einem bedeutenden Meilenstein zusammen: Im Oktober 2025 hat Schroders beim verwalteten Vermögen (Assets under Management) in seinem ETF-Geschäft erstmals die Marke von einer Milliarde US-Dollar überschritten.

Neue ETFs und strategische Expertise

Matt Oomen, Global Head of Client Group bei Schroders, erklärt: „Wir freuen uns, dass Tom Stephens im neuen Jahr zu Schroders stoßen wird, um die beschleunigte Entwicklung unseres aktiven ETF-Geschäfts voranzutreiben. Seine 20-jährige Führungserfahrung in diesem Bereich wird für den Ausbau unserer führenden Position bei aktiven ETFs von unschätzbarem Wert sein.“

Zudem betont Oomen die wachsende Reichweite aktiver ETFs: „Mit unseren kürzlich in Europa eingeführten aktiven ETFs können wir mehr Anleger als je zuvor erreichen. Tom Stephens’ fundierte Kenntnisse und Erfahrungen im ETF-Markt werden dazu beitragen, unsere wachsenden Kompetenzen mit dem steigenden Interesse unserer Kunden in Einklang zu bringen.“

In diesem Jahr hat Schroders zwei aktive ETFs in Europa aufgelegt: den Schroder Global Equity Active UCITS ETF sowie den Schroder Global Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF. Beide Produkte sind Teil der auf Wachstum ausgerichteten ETF-Strategie des Unternehmens.

Wechsel mit breitem Erfahrungshintergrund

Vor seinem Wechsel zu Schroders leitete Stephens bei JP Morgan AM ein globales Team mit Zuständigkeit für ETF-Marktstruktur, Liquiditätsarchitektur sowie Strategien für autorisierte Marktteilnehmer und Market Maker. Darüber hinaus verantwortete er Standards für Client Execution, das operative Design und den Aufbau neuer ETF-Kompetenzen über verschiedene Regionen und Anlageklassen hinweg.

Er war zudem Mitglied des Global ETF Operating Committee bei JP Morgan AM und wirkte an der übergeordneten Ausrichtung, Governance und Aufsicht des ETF-Angebots mit. Aktuell ist Stephens auch Vorsitzender des ETF-Ausschusses der Investment Association.

Tom Stephens wird seine neue Rolle am 5. Januar 2026 antreten und an Matt Oomen berichten.